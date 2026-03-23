ITI Italia e AVR Lab dell’Unisalento presentano i risultati del loro impegno in 'NAT – Nature Arts and Technologies'



In un incontro divulgativo l’International Theatre Institute Italia ed il Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione riassumono i riscontri ottenuti nel progetto internazionale svoltosi tra Italia, Cipro, Romania e Georgia. Martedì 24 marzo 2026, ore 10.30 Sala Teatrino della Biblioteca Bernardini - Convitto Palmieri, Lecce





LECCE - Martedì 24 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala Teatrino della Biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri di Lecce, si svolge l’incontro divulgativo del progetto internazionale "NAT – Nature Arts and Techologies", organizzato dall’International Theatre Institute – ITI Italia, Centro Italiano dell’ITI UNESCO, e dall’AVR Lab - Laboratorio di Realtà Virtuale e Aumentata del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, rispettivamente capofila e partner responsabile dell’aspetto multimediale e virtuale dello stesso progetto, sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa.





Durante le residenze artistiche a Kalopanayiotis, a Cipro, a Sfântu Gheorghe, in Romania, ed a Lecce, il progetto ha realizzato un sistema articolato di azioni capaci di unire pratiche artistiche ecosostenibili, interventi teatrali in beni ambientali e culturali e sperimentazioni di realtà aumentata e virtuale, in stretta relazione con le comunità nella loro dimensione interculturale.





In particolare, NAT ha visto il coinvolgimento del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Lucio Tommaso De Paolis che ha permesso di integrare con efficacia le tecnologie di Realtà Estesa (XR) all’interno delle pratiche teatrali. Ciò si è reso possibile grazie ad una stretta sinergia tra il gruppo artistico internazionale diretto da Fabio Tolledi e il team di sviluppo tecnologico del Prof. De Paolis, culminando in performance site-specific dove scenografie digitali a cielo aperto e proiezioni su superfici naturali e di rilievo storico-artistico hanno valorizzato l'identità culturale dei luoghi ospitanti.





I risultati scientifici di questa collaborazione alla comunità accademica vengono presentati ufficialmente in un incontro che si apre con i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università del Salento, la Prof.ssa Maria Antonietta Aiello, e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, il Prof. Antonio Ficarella. A seguire, il confronto tra operatori dello spettacolo ed esperti di tecnologie XR, moderati da Carola Gatto, ricercatrice dell’Università del Salento. Intervengono Fabio Tolledi, Presidente dell’ITI- Italia e Direttore artistico del progetto NAT, Roberta Quarta, attrice e coordinatrice di NAT, il Prof. Lucio Tommaso De Paolis, Direttore scientifico dell’AVR Lab, e Carla Petrachi, giornalista e operatrice culturale. Nel corso dell’evento è prevista la proiezione del documentario finale realizzato da David Chikadze in cui sono racchiuse le immagini e le testimonianze più esplicative del progetto.





NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto dell’ International Theatre Institute Italia, sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa, in partenariato con UNITER - Unione dei Teatri della Romania (Romania), ITI Cyprus - Centro Cipriota dell’International Theatre Institute (Cipro), HDACIS - Human Development and Culture International School dalla Georgia e AVR Lab – Laboratorio di Realtà Aumentata e Virtuale del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento.



