Elezioni provinciali a Brindisi, De Santis (PD): «Con Pomes abbiamo doppiato il centrodestra»

BRINDISI - Il centrosinistra guidato dalconquista la guida della Provincia di Brindisi. Il nuovo presidente è Angelo Pomes, che succede a Toni Matarrelli.

A commentare il risultato è il segretario regionale del PD Puglia, Domenico De Santis, che sottolinea la netta affermazione della coalizione progressista. «Il centrosinistra a trazione Partito Democratico ha doppiato il centrodestra e Angelo Pomes è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi», ha dichiarato.

Secondo De Santis, il risultato rappresenta «il giusto riconoscimento del lavoro delle forze progressiste sul territorio», ma anche un punto di partenza per rafforzare la coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera nei comuni della provincia dove si voterà per eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali.

«L’affermazione del sindaco di Ostuni Pomes – ha aggiunto – ci riempie di entusiasmo e conferma che sui territori, in tutte e sei le province pugliesi, il centrosinistra è solido e continuerà a essere protagonista della vita politica e amministrativa».