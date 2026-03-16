Serie C, il Foggia cade a Benevento: decide il gol di Tumminello
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia perde 1-0 sul campo del Benevento allo Stadio Ciro Vigorito nella 32ª giornata del girone C di Serie C.
Nel primo tempo i padroni di casa si rendono subito pericolosi: al 16’ Lamesta prova la conclusione di destro senza inquadrare la porta. Due minuti dopo, al 18’, arriva il gol decisivo del match con Tumminello, che segna di testa su cross dello stesso Lamesta.
Il Foggia tenta di reagire e al 22’ Liguori non riesce a sfruttare una buona occasione. Al 41’ è invece Salvemini del Benevento ad andare vicino al raddoppio.
Nella ripresa i campani continuano a rendersi pericolosi: al 9’ Lamesta sfiora la rete, mentre al 10’ Pierozzi, di testa, non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Nel finale il Benevento ha altre occasioni con Kouan al 37’ e con Mignani al 93’, senza però trovare il secondo gol.
Con questa sconfitta il Foggia resta ultimo in classifica con 22 punti, mentre il Benevento consolida il primo posto con 76 punti.
Nel prossimo turno, la 33ª giornata, il Foggia affronterà la Cavese domenica 22 marzo alle 12.30 allo Stadio Simonetta Lamberti.