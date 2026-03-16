Trani, recital pianistico di Riccardo Fiore: “Oltre l’addio: la musica del ritorno”

TRANI - Il recital pianistico di Riccardo Fiore, intitolato Oltre l’addio: la musica del ritorno, intreccia le composizioni di Ludwig van Beethoven e Robert Schumann tra biografia e simbolo, trasformando il Salone Beltrani di Trani in un salotto d’arte per un pomeriggio dedicato alla forza evocativa del pianoforte e al rito del tè.

La rassegna Un Tè Classico, prodotta da Delle Arti ODV‑ETS con il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e il media partner Radio Selene, collabora con il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli. Gli appuntamenti domenicali, dedicati al repertorio lirico e cameristico, continuano domenica 22 marzo con il recital di Riccardo Fiore che, con la Sonata op. 81a di Beethoven e i Davidsbündlertänze op. 6 di Schumann, propone un viaggio emotivo tra nostalgia, memoria e forza rigeneratrice del suono.

Il Salone Beltrani accoglierà il pubblico dalle ore 17:00 di domenica 22 marzo per il rito dell’ascolto e dell’introspezione. La Sonata op. 81a di Beethoven, composta nel 1809, si articola nei movimenti “L’Addio”, “L’Assenza” e “Il Ritorno”, offrendo un percorso che alterna sospensione, energia irrefrenabile, meditazione e gioia ritrovata. I Davidsbündlertänze di Schumann, composti nel 1837, rappresentano un diario segreto di stati d’animo alternati tra Eusebio e Florestano, le due anime dell’autore, culminando in un finale delicato che simboleggia il ricongiungimento emotivo.

Riccardo Fiore, nato a Corato nel 2005 e residente a Ruvo di Puglia, ha iniziato lo studio del pianoforte a nove anni con Anna Rosa Ruta, entrando tre anni dopo al Conservatorio “Piccinni” con il massimo dei voti. Oggi frequenta il terzo anno dei corsi accademici nella classe di Imma Larosa e ha già partecipato alla prima esecuzione integrale in Puglia dei Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus di Messiaen, ottenendo numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Il programma costruito come un arco narrativo unico intreccia la chiarezza formale di Beethoven e la complessità psicologica di Schumann, offrendo un percorso emotivo che richiede all’interprete tecnica e capacità di immedesimazione. Il concerto, inserito nella rassegna “Un Tè Classico”, include anche il servizio del tè con pasticcini, creando un’esperienza multisensoriale che unisce arte, gusto e convivialità, evocando i salotti ottocenteschi.

Il ciclo prosegue domenica 19 aprile con il clarinettista Domenico Michele Cetera, affiancato dalla violoncellista Fedora Palladino e da Michele Argentieri al pianoforte. Domenica 10 maggio il Conservatorio “Niccolò Piccinni” presenterà “Recondite Armonie”, dedicato al Belcanto e alla vocalità cameristica con Antonio Stragapede e Sara Allegretta, accompagnati al pianoforte da Francesco De Felice e Lea Nuzzi. Domenica 24 maggio il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli proporrà “Interplay!” con il duo cameristico Annachiara De Nitto e Daniele Rosati. La rassegna si concluderà domenica 7 giugno con il recital “Il canto magico di Ayane” a cura del Conservatorio di Monopoli, con il soprano Ayane Kodera e la pianista Anzhelika Kaliuzhna, che interpreteranno un programma che spazia da Donizetti e Bellini a Fauré, Debussy e Chopin.

La partecipazione prevede il posto al tavolo con servizio tè dalle ore 17:00. I biglietti per il recital del 22 marzo (12 euro intero, 10 euro soci partner) sono acquistabili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, o online tramite Vivaticket con possibilità di pagamento tramite Carta Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito. Il biglietto include anche la visita al Museo prima del concerto.

Gli abbonamenti per l’intera stagione 2026 prevedono varie formule: socio Gold a 500 euro con posti riservati e ingressi illimitati fino al 31 dicembre 2026, abbonamento intera stagione a 280 euro (27 spettacoli), Musica a Corte (14 concerti) a 200 euro e Teatro a Corte (4 spettacoli) a 40 euro. Tutti gli abbonamenti danno diritto al posto riservato e sono acquistabili esclusivamente al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani. Biglietti singoli disponibili anche su Vivaticket. Prenotazioni possibili tramite WhatsApp al numero +39 3923892767.

La stagione 2026 promette di essere un’esperienza straordinaria che unisce musica, arte e convivialità. La brochure completa è disponibile online.

Info: tel. 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it.

Brochure: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g

Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/oltre-l-addio-la-musica-del-ritorno/295694