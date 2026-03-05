Emergenza Dubai: in arrivo i voli di rientro per i cittadini fasanesi

FASANO – Si avviano verso una soluzione le operazioni per il rientro in Italia dei cittadini fasanesi attualmente a Dubai a bordo di una nave da crociera. A comunicarlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha ricevuto aggiornamenti ufficiali dalle autorità competenti.

«Nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, ho ricevuto comunicazione dalla Prefettura di Brindisi che la Farnesina, in collaborazione con l’armatore della società MSC Cruises, sta organizzando i voli che consentiranno il rientro in Italia dei nostri concittadini fasanesi attualmente presenti a Dubai a bordo della nave da crociera», ha dichiarato il primo cittadino.

Ai rientri dei turisti si aggiungerà anche quello di una lavoratrice fasanese impiegata presso una nota catena alberghiera locale, che ha deciso di tornare temporaneamente a Fasano in questa fase delicata. Anche per lei sono stati attivati i necessari canali istituzionali per garantire il viaggio nelle migliori condizioni.

Il sindaco ha inoltre espresso un ringraziamento al prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e al suo staff per il lavoro svolto nel coordinamento tra istituzioni locali e centrali. «Il loro intervento tempestivo – ha sottolineato Zaccaria – ha permesso di superare le difficoltà iniziali e di garantire un flusso costante di informazioni, fondamentale in situazioni di emergenza».

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione mantenendo un contatto diretto con le autorità competenti fino al completo rientro dei cittadini coinvolti. Nel frattempo, la comunità di Fasano resta vicina ai propri concittadini e alle loro famiglie, con fiducia e senso delle istituzioni.