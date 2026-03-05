Lecce, Coulibaly già a quota tre gol: sarà titolare contro la Cremonese

- Il centrocampista maliano Lassana Coulibaly si sta rivelando una pedina importante per il US Lecce in questo campionato di Serie A. Finora il giocatore ha realizzato tre reti stagionali contribuendo alla corsa salvezza dei giallorossi.

Coulibaly ha segnato il primo gol nella quinta giornata di andata contro il Bologna FC 1909 allo stadio Stadio Via del Mare. La seconda rete è arrivata nella tredicesima giornata sempre al Via del Mare contro il Torino FC. Il terzo centro è invece stato realizzato nella ventisettesima giornata in trasferta contro il Como 1907 allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Nel torneo in corso il centrocampista ha disputato 23 partite con la maglia del Lecce, confermandosi un elemento affidabile nello scacchiere della squadra salentina.

Nel corso della sua carriera Coulibaly ha vestito anche le maglie di US Salernitana 1919, Angers SCO, Cercle Brugge KSV, Rangers FC e SC Bastia, oltre alle formazioni giovanili del Bastia e al JMG Bamako. Con la nazionale del Nazionale di calcio del Mali è stato titolare in 55 partite.

Il centrocampista dovrebbe partire titolare anche domenica 8 marzo nella sfida che il Lecce giocherà alle 12.30 al Via del Mare contro la US Cremonese, valida per la ventottesima giornata di Serie A. L’obiettivo dei giallorossi resta quello di conquistare la permanenza nella massima serie.