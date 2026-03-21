Entra nel vivo la 17ma edizione del Bif&st – Bari International Film&TV Festival

BARI - Ha preso il via la 17ma edizione del, il festival della, prodotto dae diretto dal critico cinematografico e giornalista. L’evento si conferma un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale, con anteprime, incontri, omaggi e premi dedicati a protagonisti del grande e piccolo schermo.

La giornata di domenica 22 marzo

La giornata di domani, domenica 22 marzo, si apre al Teatro Petruzzelli alle 9:30 con la proiezione di Amadeus di Milos Forman (1984), scelto dallo scrittore, saggista e drammaturgo Alessandro Baricco, protagonista dell’Incontro di Cinema. Durante la serata, alle 20:30, Baricco riceverà il Premio BIF&ST Arte del Cinema.

Sempre al Petruzzelli, verrà consegnato il Premio BIF&ST Autoclub Migliore Opera Prima all’attore e regista Massimiliano Gallo, che presenta il suo esordio alla regia con La Salita (Multicinema Galleria, 17:30), accompagnato dall’attrice Roberta Caronia. L’anteprima internazionale di Rosso di sera sarà invece Köln 75 di Ido Fluk, che racconta la vicenda reale di Vera Brandes, giovane ribelle che nel 1975 rischiò tutto per organizzare il leggendario concerto di Keith Jarrett a Colonia.

Omaggi e retrospettive

Al Teatro Kursaal Santalucia, la giornata inizia con l’Omaggio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano, celebrata anche con il poster ufficiale del festival. Verrà proiettato in versione restaurata La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini (10:30), con la presenza del figlio Patrick Cristaldi e della nipote Lucilla Cristaldi.

Nel pomeriggio, nella sezione Meridiana, sarà proiettato A War On Women di Raha Shirazi (17:00), con la regista e la sceneggiatrice Samira Mohyeddin, insieme a Maria Pia Vigilante (APS Giraffa Onlus). Il documentario ripercorre la rivolta iraniana del 2022, definita come l’espressione di una protesta femminista quarantennale. Prima del film sarà proiettato il cortometraggio È come sembra di Anna Foglietta, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Il Bif&st partecipa alle celebrazioni del centenario di Dario Fo, proiettando in un evento speciale Lo svitato di Carlo Lizzani (20:30), con la partecipazione di Jacopo Fo e l’introduzione del critico cinematografico Paolo Mereghetti.

Cinema italiano in concorso

Al Multicinema Galleria, alle 16:30, prende il via la sezione in concorso Per il Cinema Italiano con Don Chisciotte di Fabio Segatori, alla presenza del regista, dell’attore Alessio Boni e della produttrice Paola Columba. Alle 19:30 sarà invece proiettato Cattiva Strada di Davide Angiuli, con gli attori Giulio Beranek e Malich Cissé.

Per la Retrospettiva Tornatore, al mattino (ore 10) verranno proiettati gli episodi 4 e 5 della serie televisiva Il camorrista, tratta dall’omonimo film del 1986, mentre in serata (ore 20) sarà la volta di La leggenda del pianista sull’oceano (1998).

Eventi speciali e sezioni tematiche

Un evento speciale, in collaborazione con ABC Cinema Impresa Culturale e Creativa, sarà la proiezione del cortometraggio Quella saletta sul mare, di Alessandra Piva, con la presenza del regista e di esponenti del settore culturale pugliese, introdotti da Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari.

La sezione Frontiere propone alle 16:00 il film Orchestra Plurale con il regista Pierluigi Ferrandini in sala, mentre la giornata al Galleria si chiude con Demoni (1985) di Lamberto Bava, introdotto da Roberto De Feo per la sezione Notti Horror.