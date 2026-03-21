Brindisi, martedì 31 marzo seminario relativo alla legge regionale del terzo settore



BRINDISI - Gli Enti del Terzo settore tra i protagonisti della promozione del volontariato nel territorio nel quadro della legge regionale n. 11 dell’11 luglio 2025, è il titolo della iniziativa, ideata e promossa dall’ETS di Brindisi Il Segno Mediterraneo, in partnership a Sostegno Attivo ETS Brindisi, Acat Brindisi, metodo Hudolin - Odv e l’Istituto scolastico comprensivo Bozzano Centro di Brindisi. - Gli Enti del Terzo settore tra i protagonisti della promozione del volontariato nel territorio nel quadro della legge regionale n. 11 dell’11 luglio 2025, è il titolo della iniziativa, ideata e promossa dall’ETS di Brindisi Il Segno Mediterraneo, in partnership a Sostegno Attivo ETS Brindisi, Acat Brindisi, metodo Hudolin - Odv e l’Istituto scolastico comprensivo Bozzano Centro di Brindisi.





Il progetto è stato approvato e finanziato dal CSV BrindisiLecce volontariato nel Salento (codice di progetto B02), nell’ambito dell’invito alla coprogettazione per la promozione e la formazione del volontariato 2025.





E’ noto come temi che ispirano la promozione e l’azione del volontariato siano, tra i tanti, l’inclusione sociale, quello scolastico e lavorativo delle persone con disabilità e contro ogni forma di discriminazione, le attività extra scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, il contrato alla violenza di genere, la cultura della trasparenza e della rendicontazione, il principio di Amministrazione condivisa, nella collaborazione tra P.A. ed ETS, attraverso strumenti come la co-programmazione e la co-progettazione, normate dal codice del Terzo settore - d.lgs.117/2017. Analogamente, queste tematiche, sono contenute tra le finalità ed i principi, proprio nella recente legge n. 11 dell’11.07.2025 di R.P. “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli Enti del Terzo Settore”, al titolo I, art. 1.





A completare il quadro normativo oggetto dell’incontro ulteriori argomenti che verranno affrontati nella giornata seminariale relativi ai rapporti di partenariato tra Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore, alle misure di sostegno e di promozione degli ETS, alle disposizioni in tema di rappresentanza e reti associative.





L’iniziativa si terrà martedì 31 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’aula multimediale dell’Istituto scolastico partner, in viale Aldo Moro, 2 di Brindisi.



