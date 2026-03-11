Ex compendio Rai di Ceglie: sopralluogo della vicesindaca Iacovone, al via il progetto “Fiumi Verdi”

BARI - Questa mattina la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana, Giovanna Iacovone, ha effettuato un sopralluogo nell’area dell’ex compendio Rai a Ceglie del Campo, destinata a diventare uno dei nuovi grandi parchi urbani della città grazie al progetto

Il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato attuale del compendio, un’area di quasi 12 ettari oggi in gran parte inutilizzata, caratterizzata da ampi spazi verdi, alberature e alcune strutture che in passato ospitavano gli impianti e i servizi della Rai.

L’intervento rientra nel percorso avviato dal Comune, che ha stanziato 2 milioni e 230 mila euro per l’acquisizione del compendio immobiliare. L’area sarà al centro del progetto di rigenerazione urbana e ambientale “Fiumi Verdi”, finalizzato alla riqualificazione paesaggistica ed ecologica della lama Picone. L’obiettivo è trasformare lo spazio in un parco multifunzionale attrezzato e in un nodo strategico del nascente parco lineare della lama, con percorsi naturalistici che collegheranno il territorio verso nord, fino a Santa Rita e al mare, e verso sud, fino a Loseto e alla piana olivetata.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di resilienza urbana, lotta al cambiamento climatico e transizione ecologica, che punta a valorizzare il sistema delle lame – depressioni carsiche che attraversano il territorio barese dall’entroterra alla costa – come corridoi naturali di connessione ecologica tra città, campagna e mare. Il sistema lame–costa rappresenta una rete di biodiversità di grande valore che l’amministrazione intende rafforzare anche attraverso la riqualificazione di lama Picone e della cava Di Maso, migliorando al contempo la connessione tra i quartieri Santa Rita, Carbonara e Ceglie.

“Questo luogo ha un potenziale straordinario: parliamo di quasi dodici ettari di verde nel cuore di un’area urbanizzata – commenta Giovanna Iacovone – Con il progetto Fiumi Verdi, che si inserisce nella strategia urbana Nessuna periferia, vogliamo restituire questo spazio alla città, valorizzando la lama Picone e rafforzando la rete ecologica tra i quartieri e il mare. È un intervento che contribuisce alla ricucitura delle periferie al resto della città, sia dal punto di vista urbano sia nella fruizione degli spazi pubblici, realizzando un altro importante pezzo del programma del sindaco”.

L’acquisizione e la trasformazione dell’ex compendio Rai rappresentano così un passo concreto verso la creazione di nuovi polmoni verdi urbani, in grado di migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale della città.