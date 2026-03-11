Puglia, Decaro incontra l’Ordine dei Commercialisti: “Confronto fondamentale per sostenere imprese e professionisti”

BARI - Si è svolto ieri a Bari un incontro tra il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e i presidenti provinciali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ruggiero Pierno di Bari, Francesco Vizzarro di Taranto, Fabio Corvino di Lecce, Barbara Branca di Brindisi e Lorenzo Chieppa di Trani – per discutere strategie di supporto alle imprese e ai professionisti del territorio.

Durante il confronto, i presidenti hanno manifestato le preoccupazioni della categoria in merito alla sospensione degli avvisi relativi agli incentivi alle imprese. Il presidente Decaro ha spiegato le motivazioni alla base della sospensione, rassicurando però che tutte le domande già dotate di CUP riceveranno copertura, impegnandosi a fare ogni sforzo per garantire il completamento delle istruttorie.

Decaro ha sottolineato la necessità di un ripensamento sulla futura articolazione degli incentivi, evidenziando come il confronto con i commercialisti sia fondamentale, vista la loro conoscenza diretta delle dinamiche imprenditoriali locali. “Comprendiamo le preoccupazioni espresse dall'Ordine dei Commercialisti – ha dichiarato Decaro – e per questo stiamo assicurando la piena operatività delle istruttorie, rafforzando le strutture amministrative con ulteriori risorse umane e personale regionale, così da accelerare le procedure e dare risposte rapide alle imprese”.

Durante l’incontro è stato consegnato un documento condiviso dagli Ordini provinciali, utile per orientare la definizione delle future misure di sostegno e indirizzare le risorse secondo criteri chiari, sostenibili e trasparenti.

“Il contributo dei commercialisti e dei consulenti al servizio delle imprese è fondamentale per costruire politiche pubbliche più efficaci – ha aggiunto Decaro –. Il loro ruolo nel sostenere il sistema imprenditoriale e nell’accompagnare investitori e imprenditori nei percorsi di crescita del territorio è determinante”.

Infine, il presidente ha chiarito che la sospensione temporanea degli avvisi deve essere vista come un passaggio di responsabilità e una garanzia per gli investimenti avviati: “Questo momento rappresenta un’opportunità per rafforzare la programmazione e costruire strategie più solide, capaci di generare nuove prospettive di sviluppo industriale e creare opportunità occupazionali per la nostra regione”.