Owen Wingrave di Benjamin Britten vince il Premio Franco Abbiati 2025 come migliore iniziativa musicale

ph_Clarissa Lapolla

MARTINA FRANCA - L’opera Owen Wingrave di Benjamin Britten vince la 45ª edizione del Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” come migliore iniziativa musicale del 2025. La produzione premiata è stata la nuova messa in scena in prima esecuzione italiana presentata al 51° Festival della Valle d’Itria, diretta da Silvia Colasanti, che ha voluto fortemente l’opera segnando il corso della sua direzione artistica.

La notizia, diffusa dall’Associazione Nazionale dei Critici Musicali Italiani, premia la novità del Festival della Valle d’Itria dello scorso anno, il primo curato da Colasanti.

Il premio

La giuria, composta dai membri del direttivo ANCM e da sette critici eletti tra i soci, ha selezionato i vincitori tra 13 premi divisi per categoria, tenendo conto delle segnalazioni dei soci. L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla memoria di Angelo Foletto, presidente dell’Associazione per quasi trent’anni e figura centrale della critica musicale italiana, ricordato con grande affetto dalla Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca e dal Festival della Valle d’Itria. Le motivazioni dei premi e i dettagli sulla cerimonia saranno resi noti prossimamente.

L’opera

Owen Wingrave rappresenta un forte messaggio pacifista in linea con il tema del Festival 2025, “Guerre e pace”. La trama narra la vicenda del giovane Owen Wingrave, che si ribella alle tradizioni militari della sua famiglia aristocratica. In prima esecuzione italiana, a oltre cinquant’anni dalla composizione, l’opera è stata rappresentata nel Palazzo Ducale di Martina Franca, diretta da Daniel Cohen sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, con regia di Andrea De Rosa, scene di Giuseppe Stellato e costumi di Ilaria Ariemme.

Le voci principali del cast, specializzate nel repertorio inglese, comprendevano Äneas Humm (Owen Wingrave), Kristian Lindroos (Spencer Coyle), Ruairi Bowen (Lechmere), Charlotte-Anne Shipley (Miss Wingrave) e Sharon Carty (Kate Julian). L’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” ha fornito giovani talenti, mentre il Coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, diretto da Angela Lacarbonara, ha arricchito la scena con le giovani forze locali.

Composta tra il 1969 e il 1970, Owen Wingrave è la dodicesima e penultima opera di Britten. Commissionata dalla BBC, venne trasmessa nel 1971 e portata in teatro al Covent Garden di Londra il 10 maggio 1973. L’opera riflette il pensiero pacifista di Britten, che si dichiarò obiettore di coscienza durante la Seconda Guerra Mondiale e criticò la guerra in Vietnam, ribadendo attraverso la musica la sua posizione ferma contro la violenza e la guerra.