Fasano, al via i preparativi per la Festa dei Santi Patroni 2026: il dott. Giuseppe Ancona riconfermato Presidente



FASANO (BR) - In occasione della Solennità di San Giuseppe, la comunità di Fasano compie il primo passo ufficiale verso i festeggiamenti più attesi dell’anno. Con una lettera datata 19 marzo 2026, il Priore-Parroco della Chiesa di San Giovanni Battista, Mons. Sandro Ramirez, ha rinnovato la fiducia al dott. Giuseppe Ancona, nominandolo Presidente del Comitato per la Festa dei Santi Patroni 2026. - In occasione della Solennità di San Giuseppe, la comunità di Fasano compie il primo passo ufficiale verso i festeggiamenti più attesi dell’anno. Con una lettera datata 19 marzo 2026, il Priore-Parroco della Chiesa di San Giovanni Battista, Mons. Sandro Ramirez, ha rinnovato la fiducia al dott. Giuseppe Ancona, nominandolo Presidente del Comitato per la Festa dei Santi Patroni 2026.





La nomina giunge in virtù dell’impegno costante dimostrato dal dott. Ancona alla guida dell’Associazione “Comitato Festa Patronale Maria SS. del Pozzo e San Giovanni Battista”, realtà da anni impegnata nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni religiose e culturali legate ai protettori della città.





Nel documento ufficiale sono state inoltre rese note le date dei festeggiamenti esterni, che animeranno Fasano nel cuore del prossimo giugno: dal 19 al 22 giugno 2026.





Nella missiva, il Priore ha sottolineato l’importanza dell’incarico, affidando all’Associazione il compito di organizzare le celebrazioni in piena sintonia con le direttive dei Vescovi in materia di feste patronali.





«Profitto di questa occasione per salutare con affetto te e il Comitato che vorrai nominare», ha scritto il Priore rivolgendosi al Presidente, formulando i migliori auguri per un lavoro proficuo a servizio della comunità e della fede.





L’obiettivo per il 2026 resta quello di coniugare la solennità dei riti religiosi con un programma civile capace di coinvolgere cittadini, pellegrini e turisti, mantenendo vivo il legame identitario con i Santi Patroni.