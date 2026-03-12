Fasano, arrestato 50enne per droga e resistenza a pubblico ufficiale

FASANO - Un uomo di 50 anni con precedenti è stato arrestato a Fasano dai finanzieri della locale Compagnia, coadiuvati dalla Polizia locale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, alla guida di un’auto a noleggio, non si sarebbe fermato a un posto di controllo nel centro cittadino, dando vita a un inseguimento per le strade di Fasano. Durante la fuga avrebbe lanciato dal finestrino due involucri contenenti circa 60 grammi di cocaina, recuperati dagli agenti.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish e bicarbonato di sodio, ritenuto sostanza da taglio. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 50enne ha anche provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Durante le operazioni un finanziere ha riportato una ferita al volto con una prognosi di 25 giorni.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi su disposizione della Procura.