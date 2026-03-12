'Cosmo in Matinée' a Ostuni: unica data in Puglia al 'Locus 2026' nel Parco di Santa Maria di Agnano all’alba del 15 agosto



Unica data in Puglia per il Matinée Tour di COSMO, che presenta al Locus festival il nuovo album in uscita "La fonte". L’appuntamento è all’alba di Ferragosto, nel magico Parco Naturalistico e Archeologico di Santa Maria di Agnano a Ostuni (BR)





OSTUNI (BR) - Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée. Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.





Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album "La fonte" – in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records - Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo "Ciao" – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.





"La fonte" – in arrivo a distanza di dieci anni da "L’ultima festa", brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).





LOCUS FESTIVAL 2026 "Play what’s not there"





Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, uno dei musicisti più influenti e innovativi del XX secolo, ed in suo onore il Locus festival ha scelto di presentare la sua ventiduesima edizione ispirandosi ad una celebre citazione di Miles: "Don’t play what's there. Play what's not there". Una frase emblematica di un approccio creativo libero e senza confini alla musica ed alla vita, che assomiglia molto a quello che il Locus festival ha cercato di rappresentare negli anni.

Il Festival sta completando progressivamente la line-up del 2026, che si sta distinguendo anche quest’anno per eterogeneità stilistica e livello qualitativo.





Di seguito le date annunciate:





BARI, FIERA DEL LEVANTE

18 giugno - KNEECAP

23 giugno - DAVID BYRNE

03 luglio – BEAT (80’s KING CRIMSON)

24 luglio – SKUNK ANANSIE

25 luglio – FRAH QUINTALE

30 luglio - MARCUS MILLER presents WE WANT MILES





MINERVINO MURGE, TENUTA BOCCA DI LUPO

18 luglio – JOHNNY MARR





OSTUNI, ARENA BIANCA

24 luglio – JOHN LEGEND





LOCOROTONDO - MASSERIA FERRAGNANO

07 agosto - MARCO CASTELLO, JALEN NGONDA, MIND ENTERPRISES

08 agosto - I CANI + altro da annunciare

09 agosto - MANNARINO, EZRA COLLECTIVE

10 agosto – FULMINACCI, DANIELE SILVESTRI

11 agosto – SOULWAX + altro da annunciare

12 agosto - LA NINA + altro da annunciare

13 agosto – THUNDERCAT + altro da annunciare

14 agosto – SUBSONICA, THE ORB





OSTUNI - PARCO DI SANTA MARIA DI AGNANO

15 agosto – COSMO in Matinèe





FASANO - PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

02 settembre – C.S.I.





