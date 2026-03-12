'Cosmo in Matinée' a Ostuni: unica data in Puglia al 'Locus 2026' nel Parco di Santa Maria di Agnano all’alba del 15 agosto

Pubblicato:

Unica data in Puglia per il Matinée Tour di COSMO, che presenta al Locus festival il nuovo album in uscita "La fonte". L’appuntamento è all’alba di Ferragosto, nel magico Parco Naturalistico e Archeologico di Santa Maria di Agnano a Ostuni (BR)

OSTUNI (BR) - Dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico – dal Cosmotrain e i tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre otto ore, dal Forum di Milano alle grandi Feste dell’Amore – Cosmo annuncia nuovi appuntamenti dal vivo, ancora una volta in un formato inedito: i concerti matinée. Un tour estivo, prodotto da DNA concerti, pensato per le ore del mattino, che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all’inizio della giornata. Un live diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto e condivisione.

Cosmo porterà dal vivo le canzoni del nuovo album "La fonte" – in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records - Sony Music Italy/42Records, anticipato dal singolo "Ciao" – oltre ai brani del suo repertorio in una veste rinnovata, costruendo un percorso musicale che accompagna il pubblico in modo graduale, tra atmosfere dilatate e momenti di energia.

"La fonte" – in arrivo a distanza di dieci anni da "L’ultima festa", brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

LOCUS FESTIVAL 2026 "Play what’s not there"

Nel 2026 ricorre il centesimo anniversario della nascita di Miles Davis, uno dei musicisti più influenti e innovativi del XX secolo, ed in suo onore il Locus festival ha scelto di presentare la sua ventiduesima edizione ispirandosi ad una celebre citazione di Miles: "Don’t play what's there. Play what's not there". Una frase emblematica di un approccio creativo libero e senza confini alla musica ed alla vita, che assomiglia molto a quello che il Locus festival ha cercato di rappresentare negli anni.
Il Festival sta completando progressivamente la line-up del 2026, che si sta distinguendo anche quest’anno per eterogeneità stilistica e livello qualitativo.

Di seguito le date annunciate:

BARI, FIERA DEL LEVANTE
18 giugno - KNEECAP
23 giugno - DAVID BYRNE
03 luglio – BEAT (80’s KING CRIMSON)
24 luglio – SKUNK ANANSIE
25 luglio – FRAH QUINTALE
30 luglio - MARCUS MILLER presents WE WANT MILES

MINERVINO MURGE, TENUTA BOCCA DI LUPO
18 luglio – JOHNNY MARR

OSTUNI, ARENA BIANCA
24 luglio – JOHN LEGEND

LOCOROTONDO - MASSERIA FERRAGNANO
07 agosto - MARCO CASTELLO, JALEN NGONDA, MIND ENTERPRISES
08 agosto - I CANI + altro da annunciare
09 agosto - MANNARINO, EZRA COLLECTIVE
10 agosto – FULMINACCI, DANIELE SILVESTRI
11 agosto – SOULWAX + altro da annunciare
12 agosto - LA NINA + altro da annunciare
13 agosto – THUNDERCAT + altro da annunciare
14 agosto – SUBSONICA, THE ORB

OSTUNI - PARCO DI SANTA MARIA DI AGNANO
15 agosto – COSMO in Matinèe

FASANO - PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA
02 settembre – C.S.I.

LOCUS LINKS
BIGLIETTI IN VENDITA https://bit.ly/locus2026tickets
Per maggiori informazioni:
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post