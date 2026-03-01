Fiamme nell’ex hotel President a Foggia: incendio spento dai vigili del fuoco, indagano le autorità

credits_Tg Norba

FOGGIA - Un incendio è divampato sabato sera nel rudere dell’, situato in, coinvolgendo gli ultimi due piani di un edificio da anni in stato di abbandono.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere state appiccate da alcuni cittadini stranieri che utilizzano l’immobile come rifugio di fortuna. A bruciare sono stati materassi e altri rifiuti ammassati all’interno. Nonostante l’ingresso fosse stato murato nei mesi scorsi, qualcuno avrebbe praticato un foro per introdursi nell’edificio.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco dopo diverse ore di intervento, con particolare preoccupazione per la vicinanza al San Francesco Hospital. Non è la prima volta che nell’ex hotel President si registrano incendi legati a rifiuti e materiali abbandonati.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale per chiarire le cause e individuare eventuali responsabilità.