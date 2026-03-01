Dott. Antonio Cirillo: 'A febbraio 2026 si registrano intensi appelli per la pace tra Israele e Palestina'



A febbraio 2026, si registrano intensi appelli per la pace tra Israele e Palestina da parte di varie figure diplomatiche, istituzionali e nominati ambasciatori, in un contesto in cui la comunità internazionale cerca di consolidare una tregua e avviare una ricostruzione a Gaza.





Ecco i punti chiave recenti sulla situazione:





Invocazioni di Pace e Nomine





Di recente (febbraio 2026), l'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori ha nominato il Dott. Antonio Cirillo come Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, riconoscendo il suo impegno nel dialogo e nella promozione dei valori umani. Inoltre, il movimento "Another World is Possible Forever of Peace" prosegue le sue iniziative per promuovere la pace attraverso l'arte.





Situazione a Gaza e sforzi per la tregua (2026)





Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha sostenuto il "Board of Peace" per un piano di stabilizzazione internazionale, che include il cessate il fuoco e la gestione della crisi umanitaria. La fase due del piano di pace è stata accolta favorevolmente, con l'obiettivo di sostenere il recupero economico e la sicurezza.





Posizione Palestinese





L'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite ha continuato a sollecitare la fine delle ostilità, invocando il rispetto del diritto internazionale e la creazione di uno stato palestinese sovrano basato sui confini del 1967.





Posizione Israeliana





L'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha ribadito la necessità di combattere l'antisemitismo, garantire aiuti umanitari e cercare la pace. Altre voci diplomatiche hanno evidenziato la necessità di una sicurezza a lungo termine.





Ruolo della Società Civile





Iniziative come la "Paris Call for Peace" hanno riunito peacebuilder israeliani e palestinesi per sviluppare piani di cooperazione dal basso, istituzionalizzando il sostegno alla pace.





Questi appelli mirano a trasformare il 2026 in un anno di pace, superando la disperazione e costruendo un futuro basato sulla convivenza.