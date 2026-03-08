Fiera Pessima di Manduria: il Consigliere Borraccino partecipa all’evento sul turismo integrato dell’Alto Salento Jonico

MANDURIA – Nell’ambito della, domani, lunedì 9 marzo alle ore 17.00, ilprenderà parte all’evento, un incontro dedicato alla promozione del territorio e alla costruzione di una strategia turistica condivisa tra i Comuni dell’entroterra e delle marine jonico‑salentine.

L’iniziativa mira a coniugare cultura locale e strategie di attrattività turistica, valorizzando le identità dei singoli territori e ponendo le basi per una rete integrata di sviluppo sostenibile. L’evento si propone di coinvolgere direttamente la cittadinanza e le istituzioni locali, rafforzando la collaborazione tra enti e comunità per creare un modello riconoscibile e sostenibile di offerta turistica. Tra i temi centrali del dibattito ci saranno l’approccio operativo e progettuale delle destinazioni turistiche locali, le strategie di attrattività e promozione dell’identità culturale del territorio, e il Piano Strategico di Riposizionamento Manduria Luxury come leva per uno sviluppo integrato.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti istituzionali e esperti di settore, tra cui il Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, l’Assessore Regionale al Turismo, Maria Grazia Starace, il Vice-Presidente ANCI Nazionale, Vito Parisi, il Presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, oltre ad assessori e sindaci dei Comuni limitrofi e a esperti di marketing territoriale e turismo, come Tiziana Magrì e Antonio Marzano. A conclusione dei lavori, Francesca Nardelli presenterà una sintesi delle prospettive future emerse dal confronto.

Secondo il consigliere Borraccino, la partecipazione all’evento sottolinea l’importanza della presenza costante sul territorio, favorendo il dialogo tra cittadini e istituzioni e consolidando i valori democratici. L’iniziativa rappresenta inoltre un momento chiave per il Piano Manduria Luxury, progetto che mira a valorizzare le eccellenze locali e a creare una rete di collaborazione tra i Comuni jonico-salentini, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e l’attrattività turistica dell’Alto Salento Jonico.