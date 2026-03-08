Bari, al via Levante PROF: 250 espositori e 400 imprese alla Fiera del Levante

BARI – Ha preso il via oggi, 8 marzo, allala decima edizione di, la manifestazione dedicata al mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione. L’evento, in programma dall’8 all’11 marzo 2026, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del Sud Italia per i settori food, beverage, Ho.Re.Ca. e dell’agroalimentare made in Italy.

L’edizione di quest’anno riunisce 250 espositori e circa 400 imprese, di cui 200 pugliesi, confermando il ruolo strategico della fiera come punto di incontro tra aziende, operatori del settore e professionisti dell’enogastronomia. Un’occasione di confronto e networking che mette in relazione filiere produttive, competenze e opportunità di sviluppo per l’intero comparto.

Durante l’inaugurazione è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, che ha sottolineato l’importanza del settore agroalimentare per l’economia regionale. Secondo Paolicelli, iniziative come Levante PROF dimostrano quanto il comparto dell’ospitalità e quello agroalimentare siano centrali per la crescita della Puglia. “Qui non si incontrano soltanto imprese e operatori – ha dichiarato – ma visioni, competenze, filiere produttive e opportunità concrete di sviluppo”.

L’assessore ha inoltre evidenziato il valore delle aziende gastronomiche pugliesi, considerate un patrimonio fondamentale per il territorio. Si tratta di imprese che custodiscono tradizioni, valorizzano materie prime di qualità e generano occupazione, contribuendo allo stesso tempo a promuovere l’immagine della regione sui mercati nazionali e internazionali. “Parlare di cibo oggi significa parlare anche di territorio, turismo e capacità di creare valore attorno alle nostre identità produttive”, ha aggiunto.

All’interno della manifestazione trova spazio anche Splash, un’area collegata alla fiera dedicata al mondo del beverage, degli spirits, della mixology e dei servizi per l’hospitality. Uno spazio pensato per raccontare una filiera sempre più integrata che unisce produzione, somministrazione, accoglienza e innovazione.

“La Regione continuerà a sostenere le imprese che investono in innovazione, promozione e qualificazione dell’offerta”, ha concluso Paolicelli. “Accompagnare le aziende gastronomiche significa sostenere lavoro, impresa e futuro, ma anche rafforzare l’immagine di una Puglia che sa distinguersi attraverso il buon cibo, il buon bere e la cultura dell’ospitalità”.