Foggia, nuovo episodio di disagio in viale XXIV Maggio: cittadini chiedono più pattugliamenti attivi

FOGGIA – Ancora un episodio di tensione neldi Foggia. Ieri, 7 marzo, un cittadino extracomunitario già noto alle forze dell’ordine è stato segnalato in evidente stato di agitazione mentre percorreva, chiedendo soldi ai passanti e proferendo insulti ad alta voce. La scena ha generato forte preoccupazione tra chi si trovava in zona, secondo quanto riportato dall’associazione

Aggressione evitata grazie a un cittadino

Sempre secondo la segnalazione, lo stesso individuo avrebbe tentato di aggredire una donna davanti alle Poste di viale XXIV Maggio, mentre il suo cane abbaiava. L’intervento tempestivo di un cittadino foggiano ha evitato il peggio, allontanando la persona in stato di agitazione. L’associazione si interroga sulle possibili conseguenze se nessuno fosse intervenuto.

Critiche alla gestione della sicurezza urbana

Il caso ha riacceso il dibattito sui modelli di controllo del territorio. Secondo Difendiamo il Quartiere Ferrovia, la presenza di posti di controllo fissi su patente e libretto, seppur utili per il monitoraggio della circolazione, non sostituisce la necessità di pattugliamenti dinamici a piedi, capaci di intervenire subito in situazioni di emergenza come quella di ieri.

Nel frattempo, nello stesso viale, risultavano presenti tre agenti impegnati in un posto di blocco statico, evidenziando la differenza tra il controllo veicolare e la sorveglianza attiva del territorio.

La richiesta dei cittadini

Il Quartiere Ferrovia e la città di Foggia continuano a richiedere sicurezza concreta, con interventi immediati e visibili sul territorio, che vadano oltre i controlli formali e i blocchi stradali. Secondo l’associazione, solo una maggiore presenza dinamica delle forze dell’ordine potrebbe garantire la tranquillità dei residenti e prevenire episodi di aggressione o disturbo in strada.