Foggia, muore anziano investito da monopattino: primo decesso in provincia legato a questi mezzi
FOGGIA - È morto dopo oltre una settimana di ricovero Vincenzo Mazzone, l’anziano di 88 anni di Foggia investito da un monopattino elettrico in viale Michelangelo l’8 marzo scorso. Le lesioni riportate sono state troppo gravi: l’uomo è rimasto in coma anche dopo un intervento chirurgico per ridurre un ematoma cerebrale.
Il monopattino era guidato da un ragazzino di poco più di 13 anni, al di sotto dell’età minima consentita dalla legge, fissata a 14 anni. I familiari dell’88enne hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Si tratta del primo decesso legato a un incidente con monopattino registrato in provincia di Foggia.
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