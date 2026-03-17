Foggia, muore anziano investito da monopattino: primo decesso in provincia legato a questi mezzi

FOGGIA - È morto dopo oltre una settimana di ricovero, l’anziano di 88 anni diinvestito da un monopattino elettrico inl’8 marzo scorso. Le lesioni riportate sono state troppo gravi: l’uomo è rimasto in coma anche dopo un intervento chirurgico per ridurre un ematoma cerebrale.

Il monopattino era guidato da un ragazzino di poco più di 13 anni, al di sotto dell’età minima consentita dalla legge, fissata a 14 anni. I familiari dell’88enne hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine. Si tratta del primo decesso legato a un incidente con monopattino registrato in provincia di Foggia.