Francavilla Fontana, il programma civile della Settimana Santa 2026



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Comune di Francavilla Fontana presenta il programma civile della Settimana Santa 2026, un calendario articolato che affianca alla tradizione religiosa una proposta culturale ampia e diffusa, in grado di attraversare linguaggi diversi e coinvolgere l’intera comunità e i visitatori. - Il Comune di Francavilla Fontana presenta il programma civile della Settimana Santa 2026, un calendario articolato che affianca alla tradizione religiosa una proposta culturale ampia e diffusa, in grado di attraversare linguaggi diversi e coinvolgere l’intera comunità e i visitatori.





La città si apre a un percorso che intreccia fede, memoria e produzione culturale contemporanea. Il programma offre due appuntamenti di particolare rilievo, entrambi a cura dell'Amministrazione Comunale. Il 31 marzo, nella Basilica del SS. Rosario, va in scena "La Passione", spettacolo con Sebastiano Somma e il maestro Francesco Finizio, che propone una lettura intensa e teatrale dell’evento centrale della tradizione cristiana. Il 1° aprile, ancora in Basilica, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento OLES esegue il Requiem di Mozart, una delle pagine più alte della musica sacra occidentale.





Le mostre





Il calendario prende avvio con la mostra "Colori tra fede, devozione e tradizione" a cura de "La Sfera", in corso fino al 6 aprile nella sede associativa di via Benanduci. In parallelo, l’atrio di Castello Imperiali ospita dal 25 marzo al 7 aprile la mostra "Papamoscas" del fotografo Gabriele Fanelli, promossa dall’Amministrazione comunale e già esposta l’anno scorso presso l’Aeroporto di Brindisi. Negli stessi giorni, da segnalare la mostra del Centro Culturale Francavillese "Settimana Santa - I canti della Passione". Dal 29 marzo al 5 aprile, inoltre, la chiesa di Sant’Angelo accoglie la mostra pittorica "Diventare come bambini", a cura di Imperial Art.





I concerti





La musica rappresenta uno degli assi portanti del programma. Il 25 marzo, nella chiesa dei Cappuccini, la Banda Musicale "Giuseppe Verdi" propone il concerto di marce funebri francavillesi del maestro Dario Di Coste. Il 26 marzo, al Santuario Convento Maria SS. della Croce, l’Oblivion Trio dà vita a "Voci di Preghiera", concerto meditativo per la Santa Pasqua inserito nel cartellone di "Arti e Tradizioni in ArmoniE". Il 29 marzo, nella chiesa dei Cappuccini, il "Flart Quartet" accompagna il pubblico con "Aspettando la Settimana Santa con Musica e Parole", sempre a cura di ArmoniE. Nelle stesse giornate, la chiesa di Santa Chiara ospita il Concerto di Passione a cura della Banda "Giuseppe Verdi" e, il giorno successivo, il concerto dell’associazione culturale musicale Giovani Musicisti di Ceglie Messapica. Il 28 marzo, la Pro Loco presenta i Canti di Passione presso il Santuario della Croce. Il 2 aprile, infine, il centro storico ospita il concerto itinerante di marce funebri a cura dell’associazione musicale "G. Puccini".





Libri e incontri culturali





Il calendario si arricchisce di momenti di riflessione e approfondimento. Il 30 marzo, nella parrocchia San Lorenzo, si tiene il VI Convegno internazionale "Radici comuni nel Mediterraneo: il Santo Calice", a cura dell’associazione culturale Padre Annibale Maria di Francia. La Pro Loco propone un percorso culturale articolato che comprende, il 25 marzo, "La Festa Cresta", con invito alla lettura del libro di Rosario Jurlaro presso la Biblioteca Comunale, e il 26 marzo la presentazione del libro "Il codice nel Cenacolo" di Teodoro Brescia a Palazzo Caroli.

Accanto agli eventi culturali, trovano spazio i momenti che segnano più direttamente il passaggio verso i giorni centrali della Settimana Santa. Giovedì 2 aprile, giovedì Santo, nella parrocchia Maria SS. del Carmine, si svolge il rito della "Prima Coppia", che dà avvio alle visite ai Sepolcri da parte dei Pappamusci.





Tra fede, accoglienza e senso di comunità





"Come Amministrazione" dichiara Giovanni Calò, assessore allo Spettacolo "riteniamo fondamentale custodire e valorizzare il patrimonio dei Riti, sostenendo tutte le realtà che, con impegno e dedizione, li rendono possibili ogni anno. Allo stesso tempo, questi giorni rappresentano anche un’importante occasione di ospitalità: Francavilla Fontana accoglie visitatori e fedeli con il calore, il rispetto e il senso di comunità che da sempre la contraddistinguono".

"Per la nostra comunità" afferma Anna Maria Padula, vicesindaca con delega al Turismo "i Riti rappresentano un patrimonio identitario che tiene insieme fede, storia e tradizioni popolari, e che ogni anno restituisce un racconto corale di grande intensità emotiva e culturale. Valorizzare e promuovere questi momenti significa offrire l’anima più autentica del territorio a chi sceglie di scoprirla, non come semplice turista ma come pellegrino tra i pellegrini".

"Francavilla Fontana si appresta a vivere con rinnovato trasporto i Riti della Settimana Santa" chiude il sindaco Antonello Denuzzo "Riti che da quasi cinque secoli scandiscono la vita della comunità cittadina. Attorno ad essi, l’Amministrazione Comunale propone come ogni anno percorsi di cultura e di riflessione coerenti con l’atmosfera che si respira in città. È il momento migliore per conoscere e scoprire Francavilla, i suoi monumenti, le sue strade, la sua gente. Ci prepariamo ad accogliere chiunque vorrà farlo".