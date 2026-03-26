Addio a Giovanni Di Serio, decano della focaccia barese: il panificio “La Pupetta” piange un maestro

BARI - Bari piange la scomparsa di Giovanni Di Serio, storico titolare del panificio La Pupetta, spentosi all’età di 64 anni. Panettiere da quattro generazioni, Di Serio non considerava il suo lavoro solo un mestiere, ma una vera e propria missione: valorizzare e promuovere la focaccia barese come simbolo della tradizione gastronomica pugliese.

Oltre alla dedizione alla sua arte, Di Serio ha cercato di fare rete con i colleghi, ricoprendo la carica di presidente del Consorzio della focaccia barese e guidando l’Associazione Italiana Panificatori Confcommercio Bari e Bat. La sua leadership era orientata alla qualità, alla condivisione delle conoscenze e alla promozione della tradizione culinaria locale.

Grande era anche l’amore per la famiglia: Giovanni ha imparato l’arte del pane sin da piccolo nei panifici di casa, e insieme alla moglie Elisa, da cui prende il nome il panificio, ha portato avanti la sua attività con passione e orgoglio.

Il funerale si terrà domani, 26 marzo, alle 15:30 nella chiesa di San Ferdinando. Il panificio di via Cairoli resterà chiuso per lutto, in segno di rispetto per la memoria di un maestro che ha lasciato un segno indelebile nella tradizione gastronomica barese.