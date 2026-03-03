Gaja Cenciarelli ad Alberobello: incontro con l’autrice de “Il rivoluzionario e la maestra”

ALBEROBELLO - Martedì 10 marzo 2026, alle ore 18:00, presso ladel, si terrà un incontro speciale con, autrice del romanzo Il rivoluzionario e la maestra (224 pp., 1ª edizione 2026, Romanzi e Racconti, ISBN 9788829793747). L’iniziativa è promossa dall’, con il patrocinio del Comune.

Cenciarelli, già candidata al Premio Strega 2026 nella seconda tornata di segnalazioni degli ‘Amici della domenica’, si conferma come una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea italiana, accanto ad autori come Matteo Nucci, Marco Vichi e Vanni Santoni.

Il romanzo racconta le vicende di Adolfo Wasem e Sonia Mosquera, rapiti nel 1972 in Uruguay durante la dittatura militare e sottoposti a dodici anni di torture indicibili. Attraverso la storia dei Tupamaros, tra cui il futuro presidente Pepe Mujica, il libro riflette sul valore della libertà e sul potere della rivoluzione personale, capace di manifestarsi anche nelle scelte quotidiane.

«Siamo orgogliosi di ospitare ad Alberobello una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea», dichiara il Sindaco Francesco De Carlo. «Un’autrice che sa raccontare la libertà e la rivoluzione con la stessa intensità con cui vive le sue storie».

Anche l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli, sottolinea l’importanza dell’evento: «Poter ascoltare Gaja Cenciarelli, confrontarsi con lei e scoprire il legame tra letteratura e cinematografia è un’occasione preziosa per tutta la comunità».

Il successo di Cenciarelli nel 2026 si estende anche al cinema: la sua opera Domani Interrogo è ora un film interpretato da Anna Ferzetti, sceneggiato dalla stessa autrice insieme a Herbert Simone Paragnani e diretto da Umberto Carteni. Il film è nelle sale dal 19 febbraio 2026, distribuito da Vision Distribution in collaborazione con Disney+.

«Accogliere Gaja Cenciarelli ad Alberobello è per noi un privilegio», conclude Giuseppe Palmisano, presidente de I Presidi del Libro di Alberobello. «La sua presenza arricchisce la città e conferma quanto la lettura e la cultura possano essere ponti tra persone e storie».

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per dialogare con l’autrice, conoscere il suo percorso creativo e approfondire le tematiche di resistenza, memoria e impegno civile presenti nel romanzo.