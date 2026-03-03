Foggia, sequestrati oltre 21 chili di sigarette di contrabbando

FOGGIA - Una valigia troppo voluminosa ha attirato l’attenzione dei finanzieri nel centro di, portando alla scoperta di un ingente carico di sigarette di contrabbando.

Durante un controllo, i militari hanno fermato un uomo del posto che trasportava il bagaglio sospetto. All’interno, nascosti con cura, sono stati trovati oltre 21 chili di sigarette.

Il foggiano è stato denunciato e il carico di “bionde” è stato sequestrato. L’operazione testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al contrabbando di tabacchi, fenomeno che rappresenta un rischio sia per l’economia legale sia per la salute pubblica.