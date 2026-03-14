“Germogli” al Mysterium Festival: musica, danza e narrazione a Taranto

TARANTO - Prosegue la dodicesima edizione del, la rassegna dedicata a fede, arte, storia, tradizione e cultura in programma adal 13 marzo al 5 aprile.

Domenica 15 marzo alle 20.30, nella Chiesa dei Santi Medici Cosma e Damiano, andrà in scena il progetto artistico “Germogli”, un evento che unisce musica, narrazione e danza in un percorso spirituale e artistico.

Sul palco il Coro Tarenti Cantores, diretto da Tiziana Spagnoletta, con le voci soliste di Angela Cesare e Shi Kairen. Al pianoforte Dante Roberto, mentre la narrazione dei testi sarà affidata a Giulia Ragno. Completano lo spettacolo i danzatori Sara Baldini e Rocco Suma.

Un dialogo tra musica e spiritualità

Il progetto artistico propone un raffinato dialogo musicale tra le composizioni di Erik Satie, Gabriel Fauré e lo stesso Dante Roberto. Il repertorio sacro di Fauré si intreccia con alcune sue chansons in un equilibrio melodico che crea atmosfere intime e contemplative.

Riflessioni meditative accompagnate dal pianoforte contribuiscono a costruire un’esperienza sonora capace di avvolgere il pubblico in delicate suggestioni spirituali, dove l’immagine del germoglio diventa simbolo di rinascita e di collegamento tra dimensione terrena e spirituale.

Lo spettacolo è strutturato come un’alternanza di brevi quadri narrativi, esecuzioni corali e solistiche, musica pianistica e momenti coreografici, creando un percorso artistico che unisce diverse forme espressive.

Festival tra musica e tradizione

Il Mysterium Festival è una produzione dell’associazione Le Corti di Taras, realizzata in collaborazione con Orchestra della Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

La direzione artistica è affidata al maestro Pierfranco Semeraro, in collaborazione con Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia.

Il progetto “Germogli” sarà replicato anche domenica 22 marzo alle 20.30 nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi.

Gli eventi sono su prenotazione gratuita online, con informazioni disponibili sul sito dell’Orchestra della Magna Grecia e sui canali social ufficiali del festival.



