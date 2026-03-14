Liste d’attesa, terzo weekend dedicato ai recuperi al Policlinico di Bari con 345 prestazioni tra visite, esami e interventi
BARI - Prosegue per il terzo fine settimana consecutivo il piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitarie al Policlinico di Bari. Tra sabato 14 e domenica 15 marzo sono programmate complessivamente 345 attività, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. L’iniziativa rientra nelle azioni messe in campo dalla Regione Puglia per ampliare l’offerta assistenziale e ridurre i tempi di attesa dei pazienti con priorità urgente o breve.
Nel dettaglio, sabato 14 marzo sono previste 264 prestazioni ambulatoriali, di cui 168 prime visite e 96 esami strumentali, oltre a 42 interventi chirurgici. L’attività ambulatoriale riguarda diverse branche specialistiche, tra cui dermatologia, otorinolaringoiatria, medicina interna, nefrologia, gastroenterologia e cardiologia pediatrica. Sul fronte della diagnostica sono programmati esami come ecografie, risonanze magnetiche, tomografie computerizzate, audiometrie e mammografie.
Sono inoltre programmati interventi di neurochirurgia e ginecologia e prosegue il piano di recupero per la chirurgia oftalmologica, con 30 interventi di cataratta e patologie correlate. L’attività consente di anticipare al weekend del 14 marzo alcuni day service per la cataratta prenotati a novembre 2025, inizialmente previsti per aprile 2027, offrendo così ai pazienti una risposta più rapida rispetto alle agende originarie.
Domenica 15 marzo proseguono le attività con 24 prestazioni ambulatoriali (tra visite e diagnostica) e 39 interventi chirurgici, tra chirurgia plastica, ortopedia e urologia.
A medici, infermieri, tecnici e a tutto il personale coinvolto va il ringraziamento della direzione dell’azienda per l’impegno straordinario messo in campo a favore dei pazienti.
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