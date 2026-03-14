Liste d’attesa, terzo weekend dedicato ai recuperi al Policlinico di Bari con 345 prestazioni tra visite, esami e interventi

BARI - Prosegue per il terzo fine settimana consecutivo il piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitarie al Policlinico di Bari. Tra sabato 14 e domenica 15 marzo sono programmate complessivamente 345 attività, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. L’iniziativa rientra nelle azioni messe in campo dalla Regione Puglia per ampliare l’offerta assistenziale e ridurre i tempi di attesa dei pazienti con priorità urgente o breve.Nel dettaglio, sabato 14 marzo sono previste 264 prestazioni ambulatoriali, di cui 168 prime visite e 96 esami strumentali, oltre a 42 interventi chirurgici. L’attività ambulatoriale riguarda diverse branche specialistiche, tra cui dermatologia, otorinolaringoiatria, medicina interna, nefrologia, gastroenterologia e cardiologia pediatrica. Sul fronte della diagnostica sono programmati esami come ecografie, risonanze magnetiche, tomografie computerizzate, audiometrie e mammografie.Sono inoltre programmati interventi di neurochirurgia e ginecologia e prosegue il piano di recupero per la chirurgia oftalmologica, con 30 interventi di cataratta e patologie correlate. L’attività consente di anticipare al weekend del 14 marzo alcuni day service per la cataratta prenotati a novembre 2025, inizialmente previsti per aprile 2027, offrendo così ai pazienti una risposta più rapida rispetto alle agende originarie.Domenica 15 marzo proseguono le attività con 24 prestazioni ambulatoriali (tra visite e diagnostica) e 39 interventi chirurgici, tra chirurgia plastica, ortopedia e urologia.A medici, infermieri, tecnici e a tutto il personale coinvolto va il ringraziamento della direzione dell’azienda per l’impegno straordinario messo in campo a favore dei pazienti.