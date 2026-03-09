Gioia del Colle, al Teatro Rossini arriva la commedia 'Jucature'



GIOIA DEL COLLE (BA) - Giovedì 12 marzo si tornerà al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle per assistere a "Jucatúre" (apertura sipario ore 21:00), settimo appuntamento di prosa della stagione 2025/2026 promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture.





L’opera di Pau Mirò, premio UBU 2013 come miglior testo straniero, sarà interpretata da Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca, che sul palco vestiranno i panni di quattro personaggi simpatici, vitali e chiacchieroni: un attore con vuoti di memoria in scena, un necroforo logorroico, un barbiere che ormai non è più un barbiere e un professore di matematica con un vecchio complesso di inferiorità.





Lo spettacolo, diretto dal regista Enrico Iannello, racconterà così la storia di una combriccola stralunata, intenta a condividere discorsi, ricordi, idee e desideri di riscatto sociale attorno ad un tavolo da gioco.





Per procedere all’acquisto dei biglietti per lo spettacolo è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, che sarà aperto al pubblico nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:

- mercoledì 11 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

- giovedì 12 marzo, giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 18:30.

I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/jucature/291390





Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle

Tel. 0803484453