Giornata Mondiale del Rene: il 12 marzo screening e visite gratuite nelle Nefrologie della Asl Bari

L’iniziativa rientra nella campagna internazionale promossa dalla Federazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia e coinvolgerà sia strutture ospedaliere sia attività sul territorio. Oltre alle visite gratuite negli ambulatori, sono previsti incontri informativi e momenti di sensibilizzazione nelle scuole, rivolti a studenti, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione.

La campagna nasce per richiamare l’attenzione su una patologia sempre più diffusa: la Malattia Renale Cronica, che colpisce una persona su dieci nel mondo. Si tratta spesso di una malattia silenziosa, difficile da individuare nelle fasi iniziali perché priva di sintomi evidenti. Se non diagnosticata per tempo può evolvere fino agli stadi più avanzati, rendendo necessari trattamenti come dialisi o trapianto.

Il rischio di sviluppare patologie renali è maggiore per chi soffre di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari o obesità, oppure per chi ha una familiarità con queste condizioni. La diagnosi precoce, spiegano gli specialisti, rappresenta uno strumento fondamentale per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita dei pazienti. In molti casi, infatti, semplici esami del sangue e delle urine possono individuare precocemente eventuali problemi renali.

Tra le iniziative in programma figurano anche eventi di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti e sulla prevenzione delle malattie renali nelle scuole, tra cui l’istituto professionale “Domenico Modugno” di Conversano e Polignano a Mare e il liceo “Galileo Galilei” di Bitonto.

Il 12 marzo, inoltre, saranno organizzate giornate di “porte aperte” negli ambulatori di Nefrologia, dove i cittadini potranno accedere gratuitamente agli screening e ricevere informazioni utili su stili di vita e prevenzione. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull’importanza della salute dei reni e favorire controlli tempestivi, soprattutto tra le persone più a rischio.