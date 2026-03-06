Indian Wells, Berrettini vince in rimonta e vola al secondo turno. Subito fuori Bellucci

- Al primo turno delarrivano risultati combattuti e alcune sorprese. Tra i protagonisti c’è, che conquista il passaggio al secondo turno dopo una lunga battaglia contro il francese. L’azzurro si impone in rimonta con il punteggio di, dimostrando grande solidità nei momenti decisivi del match.

Si ferma invece subito il cammino dell’altro italiano Mattia Bellucci, eliminato dal canadese Gabriel Diallo con il risultato di 7-6, 6-4.

Nel resto del tabellone, l’americano Reilly Opelka ha superato il connazionale Ethan Quinn per 7-5, 7-6, mentre il canadese Denis Shapovalov ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas in tre set, chiudendo 6-2, 3-6, 6-4.

Successo anche per l’argentino Camilo Ugo Carabelli, che ha battuto l’americano Martin Damm 7-6, 6-3, e per lo statunitense Zachary Svajda, vincitore sul croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6, 6-4.

Tra gli altri risultati, il francese Gael Monfils ha superato il canadese Alexis Galarneau 6-3, 6-4, mentre il brasiliano Joao Fonseca ha sconfitto il belga Raphael Collignon 7-6, 6-4. Vittoria in rimonta anche per l’americano Marcos Giron, che ha battuto l’argentino Mariano Navone 4-6, 7-5, 6-3.

Completa il quadro il successo dell’americano Jenson Brooksby, capace di imporsi 6-3, 6-4 sull’australiano Alexei Popyrin, guadagnando così l’accesso al secondo turno del torneo californiano.