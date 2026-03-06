Indian Wells, Berrettini vince in rimonta e vola al secondo turno. Subito fuori Bellucci
FRANCESCO LOIACONO - Al primo turno del ATP Masters 1000 di Indian Wells arrivano risultati combattuti e alcune sorprese. Tra i protagonisti c’è Matteo Berrettini, che conquista il passaggio al secondo turno dopo una lunga battaglia contro il francese Adrian Mannarino. L’azzurro si impone in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-5, dimostrando grande solidità nei momenti decisivi del match.
Si ferma invece subito il cammino dell’altro italiano Mattia Bellucci, eliminato dal canadese Gabriel Diallo con il risultato di 7-6, 6-4.
Nel resto del tabellone, l’americano Reilly Opelka ha superato il connazionale Ethan Quinn per 7-5, 7-6, mentre il canadese Denis Shapovalov ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas in tre set, chiudendo 6-2, 3-6, 6-4.
Successo anche per l’argentino Camilo Ugo Carabelli, che ha battuto l’americano Martin Damm 7-6, 6-3, e per lo statunitense Zachary Svajda, vincitore sul croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6, 6-4.
Tra gli altri risultati, il francese Gael Monfils ha superato il canadese Alexis Galarneau 6-3, 6-4, mentre il brasiliano Joao Fonseca ha sconfitto il belga Raphael Collignon 7-6, 6-4. Vittoria in rimonta anche per l’americano Marcos Giron, che ha battuto l’argentino Mariano Navone 4-6, 7-5, 6-3.
Completa il quadro il successo dell’americano Jenson Brooksby, capace di imporsi 6-3, 6-4 sull’australiano Alexei Popyrin, guadagnando così l’accesso al secondo turno del torneo californiano.