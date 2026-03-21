Grottaglie 20 marzo 2026: 'L'ascolto del minore: un approccio pedagogico e interdisciplinare' - Il video e l'intervista





GROTTAGLIE (TA) - Venerdì 20 marzo 2026, presso la Biblioteca del Monticello in via Karl Marx, per il progetto "Donne e mamme in cerchio" si é tenuto l'incontro "L'ascolto del minore: un approccio pedagogico e interdisciplinare" a cura della Dott.ssa Nunzia Lattanzio, esperta in diritti umani.





Intervista a NUNZIA LATTANZIO (Esperta in diritti umani). Intervista, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.







