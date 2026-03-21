“Sguardi sul cinema”: inaugurata al Teatro Margherita la mostra Scart

BARI – Nell’ambito del, è stata inaugurata questa mattina alla mostra, realizzata dal progettoe promossa da Comune di Bari, Regione Puglia e Gruppo Hera, in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Bologna, Firenze e Ravenna. All’inaugurazione erano presenti il sindaco, l’assessora comunale alle Culturee l’amministratore delegato di Herambiente,

La mostra raccoglie 46 opere realizzate dagli studenti delle Accademie, guidati dagli insegnanti e da Maurizio Giani, ideatore di Scart e Direttore Marketing Herambiente. I quadri, realizzati con scarti industriali, ritraggono icone del cinema italiano e internazionale, tra cui Massimo Troisi, Anna Magnani, Pierfrancesco Favino, Claudia Cardinale, Lino Banfi, Sophia Loren e Gerard Depardieu. Le opere utilizzano materiali di recupero come tessuti, sfridi di gomma, bottoni, fili di rame e plastica per ricreare luci, ombre e espressioni in mosaici sorprendenti: da vicino i volti appaiono confusi, ma a distanza emergono nitidi e riconoscibili.

Accanto ai quadri, una statua di Federico Fellini alta 2,5 metri, realizzata con stampa 3D in polimero riciclato e rivestita con scarti di cuoio, tessuti, plastica e accessori vari, completa l’esposizione.

«Sguardi sul cinema è un esempio di come la circolarità possa produrre cultura – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Trasforma oggetti di scarto in opere d’arte capaci di stimolare una riflessione sul valore delle cose, intrecciando memoria, immaginazione e sostenibilità».

Secondo Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, «questi laboratori, che trasformano gli scarti industriali in arte, rappresentano una delle espressioni più originali del nostro impegno verso l’ambiente. Le opere Scart vogliono essere una vera e propria call to action per un uso consapevole delle risorse».

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 29 marzo con orario continuato 10:00-12:00 durante il Bif&st. Dal 30 marzo al 12 aprile gli orari saranno dal lunedì al venerdì 15:30-12:30 e sabato, domenica e festivi 10:00-12:00. È possibile prenotare gratuitamente visite guidate per le scuole contattando cr@larancia.eu.

Scart, progetto del Gruppo Hera attivo da quasi trent’anni, trasforma scarti industriali in opere d’arte, promuovendo una cultura del recupero e dell’uso consapevole delle risorse attraverso il linguaggio universale dell’arte.