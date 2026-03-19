Grottaglie, Camminando insieme con appunti riordinati di vita: un viaggio dentro di te e verso gli altri



Si parte sabato 28 marzo 2026, dalle 15:30 alle 18:00, all’Acchiatura di Grottaglie. Ingresso gratuito





GROTTAGLIE (TA) - Il Comune di Grottaglie, Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione Caminante, lancia “Camminando insieme con appunti riordinati di vita”: un percorso formativo di crescita personale liberamente ispirato al celebre libro “Vivere, Amare e Capirsi” di Leo Buscaglia. Non una lezione frontale, non l’ennesima conferenza: un viaggio vero, fatto di esercizi, teatro sensoriale, clown teatrale e momenti di ascolto autentico.





Il percorso, 10 incontri per un totale di 25 ore, è pensato per essere vissuto, non solo ascoltato. Ogni appuntamento parte da un training fisico per sviluppare la percezione di sé e degli altri, e si conclude con esercizi di gruppo costruiti intorno alla fiducia reciproca. Al centro: l’amore, le relazioni, i talenti nascosti, la capacità di ascoltare, la gestione degli ostacoli e l’arte di meravigliarsi ancora.





Il percorso è gratuito ed è aperto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni. Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 marzo 2026, dalle ore 15:30 alle 18:00, presso l’Acchiatura di Grottaglie.





“Nel clown teatrale i problemi non esistono: esistono solo opportunità”. È questa la filosofia che guiderà ogni incontro. L’ideatore del percorso, Salvatore Scatigna, coach delle performance umane, ingegnere e appassionato di teatro, ha costruito un metodo che unisce riflessione, corpo e creatività per aiutare i giovani a scoprire e valorizzare le proprie potenzialità.





Al termine del percorso, i partecipanti avranno sviluppato strumenti concreti: comunicare in modo chiaro ed efficace, rafforzare la fiducia in sé stessi, lavorare in gruppo, gestire le emozioni difficili e abbattere le convinzioni che ci tengono fermi. Un test di autovalutazione all’inizio e alla fine del corso misura concretamente i progressi di ognuno.





Il progetto si inserisce in un più ampio programma dell’Assessorato alle Politiche Sociali che pone al centro i ragazzi e le ragazze e le loro emozioni, con l’obiettivo di costruire una comunità più coesa, consapevole e capace di prendersi cura di sé e degli altri.





Quello che stiamo costruendo a Grottaglie non è un singolo evento, ma un percorso articolato che mette al centro i ragazzi e le ragazze e le loro emozioni. Crediamo che l’educazione al sé e alle relazioni sia un diritto, non un lusso, e che la comunità abbia il dovere di offrire ai giovani spazi sicuri dove crescere, esprimersi e capirsi. Camminando insieme con appunti riordinati di vita è una delle risposte concrete che l’assessorato mette in campo: gratuita, inclusiva e radicata nel territorio.





Il viaggio comincia sabato 28 marzo all’Acchiatura di Grottaglie. I posti sono limitati: per prenotarsi contattare l’Associazione Caminante al numero 3482951262.