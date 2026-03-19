San Cesario di Lecce, Alice Caracciolo presenta 'La traccia come dispositivo'



Per la rassegna "Visioni dal paese grande" curata da Astràgali Teatro, la fotografa racconta il suo viaggio nel mondo della fotografia contemporanea. Venerdì 20 marzo, ore 18.00 Ex Sala Consiliare, Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Il viaggio nel mondo della fotografia contemporanea di Alice Caracciolo chiude il ciclo di incontri organizzati dall’Associazione Tempo di Scatto in collaborazione con Astràgali Teatro nella rassegna "Visioni dal paese grande". Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, la fotografa presenta il suo lavoro "La traccia come dispositivo" in un incontro che prevede gli interventi di Anna Luperto, Assessore alla Cultura del Comune di San Cesario di Lecce, Cesare Giovanni Zizza, Presidente di Tempo di Scatto, Nadia Letizia, vicepresidente della stessa associazione.





Il lavoro di Alice Caracciolo si distingue per la sua ricerca approfondita sul rapporto tra memoria e contemporaneità. Attraverso una lente critica, esplora le dinamiche socio-politiche che permeano le storie individuali e collettive. Il concetto di conservazione è centrale nella sua pratica; le tracce del passato, siano esse materiali o immateriali, sono considerate dispositivi narrativi capaci di attivare nuove letture del presente. In questo modo, Alice Caracciolo interroga le relazioni tra tempo, identità e luoghi, invitando lo spettatore a riflettere su temi universali e persistenti. La sua pratica si sviluppa mediante un approccio transmediale, che integra diversi linguaggi espressivi come la fotografia, il video, il suono, i documenti d’archivio, il disegno e l’elaborazione digitale. Caracciolo ha esposto il proprio lavoro in festival e gallerie prestigiose, tra cui Fotografia Europea, Organ Vida International Photography Festival, Arles - Les Rencontres de la Photographie, Galerija Kortil, Gallery SP3 e Galleria Ostrakon.





Alice Caracciolo, fotografa e curatrice di origini artistiche consolidate, ha tracciato un percorso professionale distintivo nel panorama della fotografia contemporanea. Dal 2020 è direttrice di linea, un centro di riferimento dedicato all’immagine contemporanea e scuola di fotografia situato a Lecce. Qui, non solo promuove la fotografia come forma d'arte, ma si impegna anche a formare nuove generazioni di fotografi. La sua carriera si arricchisce ulteriormente grazie al suo ruolo di curatrice freelance e docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. In questa veste, ha avuto l'opportunità di curare mostre per artisti di grande rilevanza, contribuendo significativamente alla scena artistica contemporanea.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



