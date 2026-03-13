Gs23 porta a Giovinazzo il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci

BARI - Venerdì 7 agosto, al Levante Arena di Giovinazzo (BA), l’agenzia di eventi GS 23 proporrà il concerto di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”. Dopo l’esibizione live dello scorso anno, proposta nel Nord Barese dalla stessa organizzazione, il noto cantante napoletano nato a New York torna in Puglia forte del successo ottenuto, che lo ha consacrato tra gli interpreti più amati della scena musicale italiana, capace di unire tradizione melodica e sensibilità contemporanea. Voce della hit “Rossetto e caffè”, Sal Da Vinci è una figura poliedrica che ha attraversato musica, teatro e televisione, distinguendosi per intensità vocale e presenza scenica.Per l’estate 2026 si prepara a partire con un nuovo tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La tournée prenderà il via il 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica e attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra le più prestigiose della stagione. Un viaggio musicale che accompagnerà l’artista per tutta l’estate e che culminerà in due grandi eventi il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour teatrale previsto da ottobre.Lo spettacolo è pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua discografia con le nuove canzoni che stanno segnando questo capitolo del suo percorso artistico. Un concerto capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica, in cui sarà centrale l’esecuzione di “Per sempre sì”, il brano che ha conquistato pubblico e critica, accompagnerà Sal Da Vinci anche sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna a metà maggio.Nel frattempo, il successo del brano “Per sempre sì” continua a crescere anche oltre i confini nazionali: Per sempre sì sta entrando in numerose playlist editoriali europee, ampliando la presenza dell’artista nei principali mercati digitali. Sul fronte streaming, i numeri confermano un legame solido con il pubblico: il video ufficiale ha superato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e caffè ha oltrepassato quota 125 milioni, affermandosi come uno dei brani più condivisi del suo repertorio recente. Complessivamente, le sue canzoni totalizzano centinaia di milioni di streaming sulle piattaforme digitali.La prevendita esclusiva su Ticketone sarà attiva per cinque giorni a partire da venerdì 13 marzo alle ore 14.00. La vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti autorizzati aprirà mercoledì 18 marzo alle ore 11.00.: 335579860121.00