Puglia: piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa raggiunge il 73% del target

BARI – Prosegue ilvarato dalla Regione Puglia il 2 febbraio 2026. Ad oggi, tre persone su quattro tra coloro che attendevano visite o esami con prioritào ricoveri sono state contattate per anticipare la data della prestazione.

Il target complessivo fissato nella delibera regionale prevede 124.320 prestazioni da recuperare entro il 30 giugno 2026. All’11 marzo 2026 i dati indicano che le persone contattate sono 91.539, le prestazioni anticipate sono 41.843 e quelle già eseguite sono 28.645. I rifiuti si attestano a 23.127, pari al 28%, per metà dovuti alla conferma della data già prenotata.

Dettaglio per tipologia di prestazione

Per quanto riguarda visite e esami diagnostici, i recall sono 81.286, le date anticipate 40.795 e le prestazioni già eseguite 27.314, mentre i rifiuti sono 23.127. Per i ricoveri, le persone contattate sono 9.661, i ricoveri anticipati 1.048 e gli interventi già eseguiti 1.331.

Rispetto al 4 marzo, i recall sono aumentati di 24.584 chiamate. Solo nell’ultima settimana, circa 5.946 cittadini hanno potuto anticipare visite o esami, beneficiando delle attività straordinarie al di là dell’attività ordinaria.

L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Puglia nel ridurre i tempi di attesa e nel garantire un accesso più rapido alle prestazioni sanitarie per i cittadini.