Puglia: piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa raggiunge il 73% del target
BARI – Prosegue il piano straordinario di recupero delle liste d’attesa varato dalla Regione Puglia il 2 febbraio 2026. Ad oggi, tre persone su quattro tra coloro che attendevano visite o esami con priorità U e B o ricoveri sono state contattate per anticipare la data della prestazione.
Il target complessivo fissato nella delibera regionale prevede 124.320 prestazioni da recuperare entro il 30 giugno 2026. All’11 marzo 2026 i dati indicano che le persone contattate sono 91.539, le prestazioni anticipate sono 41.843 e quelle già eseguite sono 28.645. I rifiuti si attestano a 23.127, pari al 28%, per metà dovuti alla conferma della data già prenotata.
Dettaglio per tipologia di prestazione
Per quanto riguarda visite e esami diagnostici, i recall sono 81.286, le date anticipate 40.795 e le prestazioni già eseguite 27.314, mentre i rifiuti sono 23.127. Per i ricoveri, le persone contattate sono 9.661, i ricoveri anticipati 1.048 e gli interventi già eseguiti 1.331.
Rispetto al 4 marzo, i recall sono aumentati di 24.584 chiamate. Solo nell’ultima settimana, circa 5.946 cittadini hanno potuto anticipare visite o esami, beneficiando delle attività straordinarie al di là dell’attività ordinaria.
L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Puglia nel ridurre i tempi di attesa e nel garantire un accesso più rapido alle prestazioni sanitarie per i cittadini.