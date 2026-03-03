Il Comune di Trinitapoli invita la cittadinanza a partecipare al convegno dal titolo

“L’Acqua… un bene prezioso”

L’incontro si terrà venerdì 6 marzo 2026 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale Mons. V. Morra, in Viale I Maggio n. 104, a Trinitapoli.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e approfondimento su una tematica di grande attualità e rilevanza per il nostro territorio. L’acqua, risorsa essenziale e strategica, riveste un ruolo fondamentale soprattutto in ambito agricolo, settore trainante dell’economia locale e dell’intera provincia BAT.

Si prevede una significativa partecipazione di cittadini, agricoltori e rappresentanti istituzionali, a testimonianza del crescente interesse verso una questione che incide direttamente sul futuro ambientale, produttivo ed economico della nostra comunità e dell’intera regione Puglia.

Saluti istituzionali

Avv. Francesco di Feo – Sindaco del Comune di Trinitapoli

Prof. Giovanni Landriscina – Assessore all’Agricoltura del Comune di Trinitapoli

Modera

Avv. Loredana Lionetti – Presidente del Consiglio Comunale di Trinitapoli

Interverranno

Avv. Marcello Lanotte – Consigliere Regionale

Prof. Matteo Spagnuolo – Responsabile Scientifico Spoke 2 – CN AGRITECH – Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ing. Nicola Paparusso – New Water Systems

Prof. Vito Gallo – Docente di Chimica del Politecnico di Bari – Delegato PNRR – Vice Presidente ITS Academy Agri Puglia

Conclude i lavori

Gioacchino Cicinato – Consigliere Comunale di Trinitapoli con delega all’Innovazione Tecnologica in Agricoltura.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione e dialogo, fondamentale per promuovere una gestione consapevole e sostenibile di una risorsa tanto preziosa quanto indispensabile per il nostro territorio.



