Lecce, progetto di valorizzazione per l’anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo
LECCE - Prende forma il progetto di valorizzazione dell’anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo a Lecce. L’iniziativa, al momento delineata come indirizzo programmatico e destinata a essere tradotta in un documento di fattibilità con le modalità operative, punta a inserire il monumento in un sistema narrativo più ampio dedicato alle testimonianze romane della città.
L’intervento prevede anche la valorizzazione dei nuovi rinvenimenti storico-archeologici, che saranno integrati in un percorso di visita strutturato e coerente, capace di restituire al pubblico una lettura più completa della Lecce romana.
Il progetto si inserisce in una visione più estesa che comprenderà anche il parco archeologico di Rudiae, con l’obiettivo di creare una rete culturale in grado di collegare i principali siti di epoca romana presenti sul territorio.
Le linee guida sono emerse nel corso dell’incontro del Comitato guida per la valorizzazione dell’anfiteatro romano, presieduto dal sindaco Adriana Poli Bortone. L’amministrazione comunale punta così a rafforzare l’identità storica della città, promuovendo un modello di fruizione integrata del patrimonio archeologico e culturale.