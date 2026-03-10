Il crepuscolo dei valori: tra le bombe su Teheran e l'ombra di Epstein



Proprio mentre si decide il destino di milioni di civili, i nuovi "Epstein Files" continuano a scuotere i palazzi del potere.

Le accuse che coinvolgono vertici politici in reti di sfruttamento e abuso non sono cronaca scandalistica: sono la prova di un marciume sistemico.

Esiste un filo conduttore tra l'impunità di chi frequentava l'isola di Little Saint James e la facilità con cui si firmano ordini di attacco che colpiscono i civili:

- L'oggettivazione dell'essere umano: in entrambi i casi, l'individuo è ridotto a merce o a "effetto collaterale".

-Il cinismo delle élite: come possono i leader mondiali invocare la morale quando le loro stesse cerchie sono macchiate da crimini contro l'infanzia e la dignità umana?



Non è più tempo di analisi pacate.

Abbiamo costruito una società in cui il successo e il potere sono svincolati dalla responsabilità etica.

La guerra in Iran, il dramma dimenticato di Gaza e il caso Epstein sono tre facce della stessa medaglia: una crisi di civiltà che nega la dignità della persona.

Siamo ostaggi di una classe dirigente che invoca la libertà mentre finanzia massacri e che predica la "morale" mentre nasconde i propri scheletri in file secretati.

Se non squarciamo questo velo di ipocrisia, se non smettiamo di accettare il sangue dei civili e l’abuso del potere come prezzo del progresso, l’unica eredità che lasceremo non sarà la democrazia, ma quel grido muto e deformato che Picasso impresse sulla tela quasi un secolo fa.

Un urlo che oggi non è più un’opera d’arte ma la nostra condanna a morte collettiva.





Articolo a cura di Veronica Di Mauro

L'offensiva israelo-statunitense ha già lasciato sul campo migliaia di vittime, ma il danno più profondo è l'invisibilità del dolore.Mentre i radar tracciano rotte e obiettivi, intere popolazioni vengono spinte verso un esodo forzato.Questo scenario richiama drammaticamente quanto accaduto, e che continua ad accadere nel silenzio assordante dei media, nella Striscia di Gaza. Lì, dove le macerie sono diventate l'unico orizzonte possibile, il mondo ha già esercitato la sua capacità di "voltare pagina", lasciando che l'orrore diventasse rumore di fondo.L'Iran oggi rischia di subire lo stesso processo di normalizzazione della violenza.Quale pace possiamo insegnare quando il mondo adulto risolve le proprie tensioni attraverso la distruzione sistematica dell'Altro?La crisi iraniana ci mette di fronte a un vuoto etico: la politica non è più lo strumento del dialogo, ma il braccio armato di un'economia della guerra che non accetta mediazioni.L'aspetto più devastante dei raid aerei non è solo la distruzione fisica ma la mutilazione dell'anima che colpisce i bambini: vivere sotto il costante ronzio dei droni e lo schianto dei missili genera quello che gli esperti definiscono un Disturbo da Stress Post-Traumatico (DSPT) cronico e collettivo.Come teorizzato dallo psicologo James Hillman, l'anima ha bisogno di un luogo sicuro per fiorire.Quando la casa e la scuola, simboli di protezione, diventano bersagli, si verifica un crollo della fiducia ontologica: il bambino smette di proiettarsi nel domani, vivendo in un presente ipervigile dove ogni rumore improvviso attiva risposte di panico.Le espressioni grafiche dei minori che vivono sotto assedio rivelano costantemente la perdita della forma: non ci sono più soli e case, ma grovigli di linee spezzate e vuoti neri.In questo, la realtà rincorre l'arte: il trauma collettivo di oggi è la riproposizione vivente di Guernica di Pablo Picasso. Come nel capolavoro del 1937, dove il cubismo serviva a rappresentare la frammentazione fisica e psichica causata dal primo bombardamento aereo della storia sulla popolazione civile, oggi i volti dei rifugiati iraniani e palestinesi sono l'incarnazione di quell'urlo deformato.In Guernica, Picasso non dipinse solo un evento, ma l'urlo universale della vulnerabilità tradita dal potere.