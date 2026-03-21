Il Gruppo Rainbow al Bif&st: premio a Iginio Straffi e Sakura サクラ - Land of Symphony in concorso



Sabato 21 marzo, durante la serata di apertura del festival al Teatro Petruzzelli, il Presidente di Rainbow Group Iginio Straffi riceverà il Premio Bif&st Camera di Commercio. Tra le motivazioni del premio, il Bif&st sottolinea la capacità di Straffi di “coniugare visione artistica e straordinaria capacità imprenditoriale”, trasformando la creatività in un’impresa solida, innovativa e competitiva sui mercati globali. Il riconoscimento valorizza inoltre il suo contributo alla crescita dell’industria culturale italiana, anche attraverso acquisizioni strategiche, coproduzioni internazionali e investimenti nel cinema e nella televisione.



Accanto a questo riconoscimento, il Gruppo Rainbow sarà presente al festival anche con il cortometraggio prodotto da Poliarte “Sakura サクラ - Land of Symphony”, selezionato nella sezione “Sarò breve” per concorrere al Premio “Damiano Russo” al Miglior Cortometraggio. Il premio sarà assegnato dalla giuria popolare degli spettatori nella serata del 26 marzo al Teatro Petruzzelli. La proiezione del corto, invece, è prevista il 21 marzo alle 10:00 al Multicinema Galleria.



Il cortometraggio “Sakura サクラ - Land of Symphony” racconta il viaggio di Hitoshi, un violinista giapponese che perde la nave su cui doveva imbarcarsi ad Ancona e si ritrova, per una serie di coincidenze e incontri fortuiti, ad attraversare le Marche. In compagnia di Chiara, una designer marchigiana, Hitoshi scoprirà un’inaspettata sintonia emotiva con un territorio per lui sconosciuto. Nel percorso, tra borghi, colline, antichi eremi e opere d’arte, il protagonista viene progressivamente trasformato da ciò che lo circonda, finché un dettaglio all’apparenza insignificante non gli rivela che forse la nave perduta era un appuntamento col destino.



Il cortometraggio è realizzato da Poliarte – Accademia di Belle Arti e Design, Gruppo Rainbow, parte del progetto Metaverso Raffaello, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La produzione esecutiva è affidata a Roberto Venuso e alla sua società Genesis Srl, con il supporto di Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura. Scritto da Sergio Ramazzotti, con la regia di Paolo Doppieri e la direzione artistica di Marco Delio Rossi.



Il Gruppo Rainbow partecipa alla 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film&TV Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026, con un doppio importante appuntamento: la premiazione del suo fondatore Iginio Straffi e la selezione del cortometraggio Sakura サクラ - Land of Symphony nella sezione competitiva dedicata ai corti.