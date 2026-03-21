Shiatsu e cura della persona: un’esperienza intensa a La Madonnina Life & Care di Bari

BARI – Un’esperienza intensa e partecipata quella vissuta presso la strutturadi Bari, dove gli ospiti sono stati i protagonisti assoluti delle dimostrazioni di tecnicheguidate dal Maestro, che ha portato con sé la sapienza appresa nei suoi studi in Giappone.

L’evento, organizzato dalla responsabile di sezione dell’Associazione Crocerossine d’Italia, Grazia Andidero, insieme al Dott. Nerini, presidente della struttura, ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto e crescita.

Durante la giornata, la Presidente Nazionale dell’associazione ha dialogato con il Maestro Morisco, affrontando temi profondi legati alla natura umana e all’essenza del “prendersi cura”: un equilibrio tra luce e ombra che sottolinea l’importanza di accogliere prima la Persona e poi il paziente.

Un contributo di valore è arrivato anche dagli interventi tecnici della Dott.ssa Girasoli, psicologa, psicoterapeuta e socia dell’associazione, che ha arricchito il momento con approfondimenti pratici e teorici.

Momenti come questi nutrono lo spirito e ricordano quanto sia fondamentale mettere l’umanità al centro di ogni gesto, valorizzando la cura come esperienza condivisa e partecipata.