Il Lecce cede 2-1 al Napoli al “Maradona” nella 29ª giornata di Serie A
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce esce sconfitto per 2-1 dal Napoli nella ventinovesima giornata di Serie A, disputata allo stadio “Maradona”. Una partita intensa, in cui i pugliesi sono partiti forte, ma alla fine hanno dovuto cedere alla maggiore incisività dei partenopei.
Primo tempo: Lecce in vantaggio, Napoli pericoloso
La gara si apre con un lampo del Lecce: al 3’, Siebert firma il vantaggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo. I salentini sfiorano il raddoppio al 7’, quando Coulibaly calcia di destro ma non inquadra la porta.
Il Napoli reagisce subito: al 10’ Alisson Santos sfiora il pari, mentre al 16’ Tiago Gabriel del Lecce non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 38’, Hojlund per poco non trova il gol, e prima dell’intervallo altre due occasioni pericolose vedono Stulic e Politano protagonisti senza riuscire a segnare.
Secondo tempo: Napoli rimonta e ribalta il risultato
La ripresa si apre con il pareggio del Napoli: al 1’ Hojlund finalizza al volo un cross di Politano, segnando l’1-1. Il Lecce cerca di reagire, ma al 19’ Cheddira spreca una buona occasione. Al 25’, De Bruyne calcia di destro a lato da pochi metri, mostrando la pressione offensiva dei padroni di casa.
Al 22’, arriva il gol decisivo: Politano realizza il 2-1 con una conclusione di sinistro in diagonale, che mette definitivamente in difficoltà il Lecce. Al 35’, Ramadani sfiora il pari, ma il risultato non cambia più.
Classifica
Con questa sconfitta, il Lecce resta quintultimo con 27 punti, mentre il Napoli consolida il terzo posto con 59 punti, mantenendo viva la corsa per le posizioni di vertice.