Il Libro Possibile Winter: positivo il bilancio della prima tappa a Londra

LONDRA – Si è conclusa con successo la prima tappa londinese della, confermando l’interesse del pubblico internazionale per la rassegna culturale pugliese. Le tre giornate londinesi hanno offerto un ricco programma di incontri, dibattiti e presentazioni, affrontando temi di attualità, letteratura e cultura, e hanno tracciato le linee guida per le prossime tappe italiane.

Le due prossime edizioni si terranno in Puglia: a Polignano a Mare e a Vieste, dove il festival proporrà nuovi appuntamenti, ospiti nazionali e internazionali e momenti dedicati alla lettura e al dialogo con autori e cittadini. L’evento rappresenta ormai un’occasione consolidata di promozione culturale e confronto sulle nuove tendenze della letteratura contemporanea.