Il Libro Possibile Winter: positivo il bilancio della prima tappa a Londra
LONDRA – Si è conclusa con successo la prima tappa londinese della 25ª edizione del Libro Possibile Winter, confermando l’interesse del pubblico internazionale per la rassegna culturale pugliese. Le tre giornate londinesi hanno offerto un ricco programma di incontri, dibattiti e presentazioni, affrontando temi di attualità, letteratura e cultura, e hanno tracciato le linee guida per le prossime tappe italiane.
Le due prossime edizioni si terranno in Puglia: a Polignano a Mare e a Vieste, dove il festival proporrà nuovi appuntamenti, ospiti nazionali e internazionali e momenti dedicati alla lettura e al dialogo con autori e cittadini. L’evento rappresenta ormai un’occasione consolidata di promozione culturale e confronto sulle nuove tendenze della letteratura contemporanea.
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi