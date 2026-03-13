Metalmeccanici, 'Evoluzioni e competenze' al centro del 14esimo Congresso Uilm di Lecce



Partecipa il Segretario Generale Nazionale UILM, Rocco Palombella





LECCE - Si terrà a Lecce sabato 14 marzo, alle ore 9, presso Marien Platz ( - Si terrà a Lecce sabato 14 marzo, alle ore 9, presso Marien Platz ( via Lequile 34 ), il 14° Congresso provinciale della UILM, momento centrale di confronto e analisi sul futuro del settore metalmeccanico nel territorio salentino.





Il Congresso, dal titolo “Evoluzioni e Competenze – Orizzonti per il Futuro”, vedrà la partecipazione di delegate e delegati provenienti dalle principali realtà industriali della provincia, insieme a rappresentanti istituzionali e sindacali.





I lavori saranno aperti dalla relazione del Segretario Generale della UILM Lecce, William Maruccia, cui seguirà il dibattito con gli interventi degli ospiti e delle rappresentanze sindacali.





Tra gli interventi previsti quello di Riccardo Falcetta, coordinatore regionale UILM Puglia, mentre le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale Nazionale UILM, Rocco Palombella.





Il Congresso rappresenta un passaggio fondamentale per discutere delle trasformazioni che stanno attraversando il comparto metalmeccanico, tra transizione energetica, digitalizzazione dei processi produttivi, innovazione tecnologica e riorganizzazione delle filiere industriali.





«La metalmeccanica nella provincia di Lecce continua a rappresentare un pilastro occupazionale e produttivo per il territorio – dichiara il Segretario Generale UILM Lecce William Maruccia – grazie alla presenza di grandi realtà industriali, di aziende innovative e di un tessuto diffuso di piccole e medie imprese. Tuttavia il settore affronta una fase di cambiamento profondo: l’aumento dei costi energetici, la competizione globale e la trasformazione tecnologica impongono scelte industriali chiare e investimenti strutturali. La nostra priorità resta la tutela del lavoro, la stabilizzazione dei lavoratori precari, la sicurezza e la valorizzazione delle competenze. Il Salento ha tutte le potenzialità per rafforzare il proprio ruolo industriale, ma servono politiche industriali, infrastrutture adeguate e una strategia di sviluppo che metta al centro lavoro e innovazione».





Il Congresso sarà anche l’occasione per fare il punto sulle principali realtà produttive del territorio, sulle prospettive occupazionali e sulle politiche necessarie per sostenere lo sviluppo industriale del Salento nei prossimi anni.





Al termine dei lavori si svolgeranno gli adempimenti congressuali e il rinnovo degli organismi dirigenti della UILM provinciale.