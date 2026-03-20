'Festa di primavera' domani sera alla Fondazione Palmieri di Lecce con Marilù Calafiore e l'accademia 'Art of Singing': obiettivo, il restauro di un affresco prezioso



Arte, musica e creatività per sostenere il restauro dell’affresco “L’Adorazione di San Francesco” domani, sabato 21 marzo, alla Fondazione Palmieri di Lecce. Offerta libera





LECCE - Domani, sabato 21 marzo la Fondazione Palmieri di Lecce ospiterà dalle 19 in poi “RIFIORIRE – Festa di Primavera”, un evento dedicato all’arte, alla musica e alla rinascita culturale. La serata, organizzata e presentata da Marilù Calafiore con l’obiettivo di sostenere il restauro dell’affresco “L’Adorazione di San Francesco”, custodito all’interno della Fondazione, nasce come un momento di incontro in cui la creatività diventa uno strumento concreto per sostenere e preservare il patrimonio culturale. Ed è realizzata in collaborazione con l’associazione “Atmosfere creative”.





Protagonisti della serata gli allievi dell’Accademia “Art Of Singing”, con esibizione del coro diretto da Simone Orlando. Spazio anche alla musica con due artiste emergenti: Marilù Calafiore, che presenterà alcuni suoi brani inediti, ed ELIS, talento esordiente dell’Accademia “Art Of Singing” che interpreterà alcuni brani tratti dal suo nuovo EP.





Durante la serata Chiara De Santis realizzerà un suggestivo live painting, dipingendo dal vivo durante ogni esibizione e trasformando la musica in immagini e colore. Ad arricchire l’evento le installazioni artistiche di Valentina D’Andrea e le bancarelle di artigianato creativo con le illustrazioni di Luisa Nascosto e Giulia Bursomanno e i gioielli artigianali di Atipica Lab. L’offerta è libera.