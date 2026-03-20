Incidente sulla statale 96: carico cade da un camion, coinvolte più auto

PALO DEL COLLE - Momenti di forte tensione nelle scorse ore lungo la strada statale 96, in direzione Altamura, nel tratto compreso tra Palo del Colle e la stessa Altamura, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, un carico di materiale sarebbe improvvisamente caduto da un camion in transito, finendo sulla carreggiata. La presenza improvvisa degli oggetti sull’asfalto avrebbe colto di sorpresa gli automobilisti sopraggiunti, provocando una carambola tra diverse vetture.

L’impatto e i soccorsi

L’incidente ha generato momenti di grande apprensione tra i presenti, con un impatto a catena che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Disagi alla circolazione

Il tratto interessato ha registrato rallentamenti e possibili disagi al traffico, con interventi necessari per la rimozione del materiale disperso sulla carreggiata e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.