Iran, Gesmundo: “Il cibo è infrastruttura strategica: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale”





“Il cibo deve essere considerato una vera infrastruttura strategica per il Paese: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale né futuro. In un contesto globale segnato da guerre e instabilità, garantire cibo sufficiente e di qualità è una priorità assoluta. È una responsabilità che può essere assicurata solo dal lavoro degli agricoltori”.

Così il Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha aperto la manifestazione nazionale in corso a Montesilvano con oltre 3.000 agricoltori provenienti da Abruzzo, Marche e Molise.

“La guerra è già dentro le nostre aziende, tra aumento dei costi e difficoltà negli approvvigionamenti – spiega Gesmundo -. Non possiamo far finta di nulla. Servono scelte politiche forti e strutturali che mettano davvero l’agricoltura al centro. Oggi una delle emergenze principali riguarda i costi di produzione, da gasolio a fertilizzanti tutto è aumentato, dobbiamo fermare le speculazioni”.



