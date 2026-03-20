Paura al CPR di Bari: principio d’incendio domato senza feriti
BARI - Attimi di tensione nella tarda mattinata di oggi al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Bari, situato in viale Europa, dove si è sviluppato un principio d’incendio all’interno di alcuni moduli abitativi.
Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’allarme è scattato intorno alle 11:30, a seguito della segnalazione di fiamme originate da alcuni materassi.
Intervento e messa in sicurezza
Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, trovando la situazione già sotto controllo grazie all’intervento tempestivo del personale di vigilanza del centro. Nonostante le fiamme fossero state spente, all’interno dei locali permaneva una significativa presenza di fumo.
I pompieri hanno quindi effettuato tutte le operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli ambienti, evitando possibili riprese dell’incendio.
Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Al momento restano da chiarire le cause che hanno generato il rogo.
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