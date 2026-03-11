Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi: avanzano anche Medvedev e Ruud, Pegula e Svitolina nel tabellone femminile
FRANCESCO LOIACONO - Nei sedicesimi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells lo spagnolo Carlos Alcaraz vince 6-7 6-3 6-2 contro il francese Arthur Rinderknech e si qualifica per gli ottavi di finale. Il russo Daniil Medvedev prevale 6-4 6-0 sull’argentino Sebastian Baez. Il serbo Novak Djokovic si impone 6-4 1-6 6-4 sull’americano Aleksandar Kovacevic. Il kazako Andrej Bublik supera 6-7 7-6 6-3 l’australiano Rinky Hijikata. Il britannico Cameron Norrie batte 6-4 6-4 l’australiano Alex De Minaur. Il britannico Jack Draper si aggiudica 6-1 7-5 il match contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il norvegese Casper Ruud vince 3-6 6-3 6-4 contro il monegasco Valentin Vacherot.
Tra le donne, nei sedicesimi di finale, l’ucraina Elina Svitolina vince 6-4 6-2 contro l’americana Ashlyn Krueger. La svizzera Belinda Bencic prevale 6-2 6-3 sulla belga Elise Mertens. La ceca Katerina Siniakova si impone 4-6 7-6 6-3 sulla russa Mirra Andreeva. L’americana Jessica Pegula supera 4-6 6-3 6-2 la lettone Jelena Ostapenko.