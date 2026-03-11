Stulic, tre gol con il Lecce: il serbo punta una maglia da titolare contro il Napoli

L’attaccante serbosta vivendo un campionato di Serie A positivo con il, avendo già realizzato tre gol in questa stagione.

Stulic ha aperto il suo score nella quindicesima giornata di andata, segnando contro il Pisa al “Via del Mare”. Ha poi trovato la rete in casa contro il Parma nella ventesima giornata e, più di recente, ha firmato un gol contro la Cremonese, sempre al “Via del Mare”. In questo torneo, Stulic ha disputato complessivamente 26 partite con la maglia del Lecce.

La carriera di Stulic lo ha visto crescere in diverse squadre: ha giocato nello Charleroi, nel Radnicki Niš, nel Partizan Belgrado (anche con le formazioni Under 19 e Under 15) e nel Teleoptik Under 17. A livello internazionale, Stulic è stato titolare in due gare con la nazionale della Serbia.

Sabato 14 marzo alle 18, nella ventinovesima giornata di Serie A, Stulic potrebbe partire titolare nel match contro il Napoli al “Maradona”. Per il Lecce, l’obiettivo principale rimane quello di ottenere la salvezza e consolidare la permanenza nella massima serie.