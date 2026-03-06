Ostuni, Musica dal vivo al 'Che Fico Lab': sabato 7 marzo arrivano gli Area3



OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 7 marzo 2026 alle ore 21:30 (apertura porte alle ore 20:30) l'Aps Che Fico Lab ospiterà una serata dedicata alla grande musica d'autore italiana con il live degli Area3.





Gli Area3 è un gruppo musicale composto da Roberto Romanelli, Paolo Mauro e Massimo D'Astore.





Un appuntamento pensato per tutti gli amanti dei cantautori italiani, tra brani che hanno fatto la storia della musica e un’atmosfera coinvolgente tutta da vivere dal vivo.





Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale fatto di emozioni, energia e condivisione, con un repertorio che invita a cantare insieme e a riscoprire alcune delle canzoni più amate della tradizione cantautorale italiana.





L’evento si svolgerà negli spazi di Che Fico Lab in Via Crispi n°83, luogo di incontro e socialità che continua a promuovere iniziative culturali e musicali dedicate ai soci e alla comunità, confermandosi punto di riferimento per la musica dal vivo e le iniziative artistiche sul territorio.





Informazioni evento:

APS Che Fico Lab – Via Crispi 83, Ostuni

Sabato 7 marzo 2026 ore 21:30 (apertura porte ore 20:30)

Prenotazione consigliata al numero 3292664049

Per partecipare è richiesta la tessera soci ENAC/Turisport Che Fico Lab più un contributo di partecipazione di 3 euro.

Una serata all’insegna della musica dal vivo, della condivisione e della passione per i grandi cantautori italiani.